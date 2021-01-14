"Пей, как казак" или "русские заберут": Чилийские поговорки о жителях России, которые удивляют

В Чили считают, что Россия - самое главное государство на земле, а людьми, живущими там, восхищаются. Te van a llevar los rusos - говорят об очень умных людях. Переводится это как "русские заберут". Если кто-то хочет сделать комплимент интеллекту другого человека, то употребляется именно это выражение.

Когда Марко вернулся из России, начальство на его работе, желая похвалить, всегда говорит: "Марко забрали русские".

Tomar como cosaco - ещё одно широко распространённое выражение. Его употребляют не только в Чили, но и в Перу и некоторых других латиноамериканских странах. Оно переводится "пить, как казак". Чилийцы считают, что русских перепить невозможно, потому что те не пьянеют.

Ксения объясняет, что это не совсем так. Да, у русских есть культура употребления спиртных напитков, но есть она и в Чили. У местных индейцев очень сильная резистентность к алкоголю, и выпить они могут немало.

Любопытно, что в России стараются не запивать крепкий алкоголь сладкой газировкой, так как тогда спирт быстрее всасывается. В Чили - наоборот. Есть и другое отличие. Русские опрокидывают стопку водки, чилийцы же пьют по чуть-чуть, крошечными глоточками. Считается, что нельзя закусывать крепкий алкоголь мясом - можно отравиться.

А ещё местное вино очень крепкое, поэтому чилийцы очень удивляются, когда видят в кино мужчин и женщин, употребляющих этот напиток из больших бокалов. В Чили вино разливают в маленькие рюмки, рассказала автор дзен-канала "Принцесса мапуче".