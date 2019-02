"Петров и Боширов возвращаются": на Солсберийском соборе вывесили огромный российский флаг

Неизвестные вывесили российский флаг огромного размера на Солсберийском соборе, который был обнесён строительными лесами на время реставрации.

Флаг был размещён перед фасадом готического собора Девы Марии, в котором, к слову, хранится оригинал Хартии вольностей. Этот храм с 123-метровым шпилем был построен в 1320 году. Благодаря истории "агентов ГРУ" Петрова и Боширова местные власти решили привести его в порядок.

"Петров и Боширов возвращаются", - в русскоязычном сегменте Твиттера однозначно интерпретировали появление флага. При этом британские подданные впали в неистовство при виде флага. "Да как вы смеете после того, что пережил этот город", - пишет, например, пользователь Ли Мартин.

@BBCBreaking @journalupdate @SpireFM How dare some stupid fool disrespect our city. After everything this city has got through it does not need this. #salisbury #youwontbringusdown pic.twitter.com/y30vESR7gA