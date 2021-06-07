В Крым из-за разрушения дамбы просочилась вода из Днепра. "Петров и Боширов снова в деле", - написала Ксения Собчак.

За прорыв украинской плотины, которая отвечала за водную блокаду Крыма, несут ответственность "агенты ГРУ" Петров и Боширов. Такое мнение высказала Ксения Собчак, комментируя инцидент.

Речь идёт о плотине на Северо-Крымском канале, по которому вода из Днепра поступала на полуостров. В 2014 году власти Украины перекрыли водную артерию в качестве мести жителям Крыма за воссоединение с Россией. В отсутствие необходимого обслуживания плотина начала разрушаться, что привело к утечке воды на полуостров.

Петров и Боширов снова в деле,

- иронично прокомментировала Собчак в своём Telegram-канале.

Напомним, что Петрова и Боширова в Европе считают "агентами ГРУ" и возлагают на них ответственность за отравление Скрипалей, а также за взрывы на складах боеприпасов в Чехии. Реальных доказательств, кроме предположений, разумеется нет.