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"Петля удава" стягивается. Клинцевич призвал Россию перейти на язык боевого устава

02 ноября 2021, 20:30  •  319 • Политика
Бывший член Совета Федерации, глава Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич призвал Россию перейти от языка дипломатии к языку боевого устава в разговоре с НАТО. По его словам, альянс перешёл черту, а его "петля удава" уже начала стягиваться на шее Москвы.
Об этом Клинцевич заявил, комментируя планы НАТО создать новые военно-морские базы на Черноморском побережье. В разговоре с "Народными новостями" он отметил, что откровенно враждебные действия западного военного блока представляют серьёзную угрозу для безопасности России.
В настоящий момент можно наблюдать реализацию старой тактики НАТО, которая называется "петля удава", попытку альянса задушить противника, обложив его со всех сторон своими базами.
Близкое расположение к границам России даёт НАТО возможность для нанесения массированного удара ядерными высокоточными боеприпасами, которые в теории должны лишить Москву шанса использовать ядерное оружие в ответ.
Клинцевич отметил, что вдоль границ России уже сосредоточено более 6 тыс. крылатых ракет "Томагавк". Появление новых баз лишь увеличит их количество.
Я считаю, что лимит хорошего отношения России уже закончился. Поэтому дальше вести диалог надо с точки зрения действующего международного права, боевых уставов ВМФ и Сухопутных войск России,
- подчеркнул экс-сенатор.
Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что двери НАТО открыты для Украины. Вхождение Украины в альянс даст возможность размещать американские ракеты в непосредственной близости от южных границ России.

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