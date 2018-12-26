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"Пете нужна картинка, где он весь в белом": Соцсети отреагировали на идею Украины с обменом пленными
26 декабря 2018, 21:24 • 124 • Политика
Журналистка Юлия Витязева предположила, что Украина выступила с предложением провести видеоконференцию по обмену пленными только потому, что президенту Петру Порошенко хочется выгодно показать себя согражданам перед Новым годом. "Пете нужна предновогодняя картинка, где он весь в белом", - пишет она в Twitter.
Напомним, что Украина выступила с предложением провести видеоконференцию по проблеме обмена пленными в Донбассе. Источник в российской делегации в Минске впоследствии охарактеризовал корреспонденту "РИА Новости" этот шаг киевских властей как некий популистский ход и предвыборный вброс.
Заговорив о конференции по пленным прямо накануне Нового года, считает источник, Киев пытается откреститься от своих предшествующих попыток саботажа работы гуманитарной подгруппы в Минске. До сих пор обмен пленными между Донбассом и ВСУ не происходил именно из-за нежелания украинской стороны.
Согласно озвученному вице-спикером Рады Ириной Геращенко предложению, конференция должна состояться уже завтра, 27 декабря. Украина предлагает обменять пленных в формате 19 на 72.
"Пете нужна предновогодняя картинка, где он весь в белом. Если для этого нужна спекуляция с пленными - то почему нет? У уродов нет морали", - пишет Витязева.
С оценкой данного предложения российской стороной вы можете более подробно ознакомиться, обратившись к материалу РИА Новости.
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