"Первый заказчик": "Калашников" начал серийные поставки АК-12 в российскую армию

Концерн "Калашников" оправил первую серийную партию новейших автоматов АК-12 в российскую армию. "Это первый заказчик, кому концерн "Калашников" поставил новейшие автоматы", — отмечается в пресс-релизе компании.

Отметим, что автоматы АК-12 и АК-15 ранее были приняты Минобороны в качестве одной из составных частей боевой экипировки второго поколения "Ратник". Та объединяет в себе новейшее стрелковое вооружение, эффективные средства персональной защиты, а также технику для связи и разведку.

Всего в подобный набор "солдата будущего" входит порядка десяти различных подсистем. Ожидается, что к 2020 году экипировкой "Ратник" снабдят всех военнослужащих сухопутных войск.

"Двадцатого декабря концерн "Калашников" отгрузил первую партию АК-12 в количестве 2500 штук для Минобороны России. Это первый заказчик, кому концерн "Калашников" поставил новейшие автоматы", — сообщают в "Калашникове".

Комментарий пресс-службы концерна передает РИА Новости.