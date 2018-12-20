|
"Первый заказчик": "Калашников" начал серийные поставки АК-12 в российскую армию
20 декабря 2018, 19:09 • 63 • Политика
Концерн "Калашников" оправил первую серийную партию новейших автоматов АК-12 в российскую армию. "Это первый заказчик, кому концерн "Калашников" поставил новейшие автоматы", — отмечается в пресс-релизе компании.
Отметим, что автоматы АК-12 и АК-15 ранее были приняты Минобороны в качестве одной из составных частей боевой экипировки второго поколения "Ратник". Та объединяет в себе новейшее стрелковое вооружение, эффективные средства персональной защиты, а также технику для связи и разведку.
Всего в подобный набор "солдата будущего" входит порядка десяти различных подсистем. Ожидается, что к 2020 году экипировкой "Ратник" снабдят всех военнослужащих сухопутных войск.
Комментарий пресс-службы концерна передает РИА Новости.
Подпишитесь на нас
63
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Загрузка...
|
20 декабря 2018, 02:54
|
18 декабря 2018, 17:54
|
17 декабря 2018, 19:24
|
14 декабря 2018, 16:24
|
16 декабря 2018, 00:54
|
16 декабря 2018, 16:20
|
15 декабря 2018, 21:39