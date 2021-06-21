"Первый шаг против Apple": В Германии начали проверку американской корпорации

Антимонопольное ведомство Германии начало проверку в отношении Apple. Как говорится в сообщении регулятора, было получено много жалоб, и теперь это первый шаг против доминирующего положения американской корпорации на рынке.

Федеральное антимонопольное ведомство Германии полагает, что другим компаниям очень трудно конкурировать с американским гигантом на местном рынке, в связи с чем регулятор инициировал проверку Apple на основании новых правил закона о конкуренции для крупных технологических компаний.

"Сегодня федеральное антимонопольное ведомство предприняло первый шаг против Apple, чтобы определить, имеет ли компания первостепенное значение на всех рынках", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

По словам главы антимонопольного ведомства Андреаса Мундта, особое внимание уделят магазину приложений App Store, поскольку он "позволяет Apple различными способами влиять на коммерческую деятельность третьих лиц". Так, регулятор получил множество жалоб на американскую корпорацию в этой связи. В частности, жалобы на новую версию операционной системы iOS, у которой стоит ограничение отслеживания истории запросов пользователей приложений.

Разработчики конкурирующих сервисов неоднократно выступали с критикой Apple, отмечая, что компания навязывает пользователям свою систему покупок в приложениях и связанную с этим комиссию в 30%. В этом контексте также рассматриваются маркетинговые ограничения для разработчиков приложений в App Store.

Ранее антимонопольное ведомство ФРГ инициировало аналогичные проверки в отношении американских компаний Facebook, Amazon и Google.