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"Первый шаг к признанию очевидного": Посещение Зеленским границы с Крымом расценили как уступку России

14 июля 2019, 00:39  •  74 • Политика
Украинский лидер Владимир Зеленский впервые посетил границу Незалежной и Крыма, чего так и не сделал его предшественник. Это в Сети приняли как очевидную уступку: "Первый шаг на пути признания очевидного: Крым - это Россия".
Президент Украины Владимир Зеленский побывал с визитом на границе с Крымом, о чем сообщается на официальном сайте правительства Незалежной. В Херсонской области украинский лидер посетил контрольно-пропускной пункт "Чонгар". Кстати, его предшественник Порошенко не бывал рядом с Крымом в течение своего президентского срока.
Оценив условия на КПП, Зеленский немедленно распорядился модернизировать его до конца года. Российская телеведущая Ольга Скабеева отметила, что это настоящее знаковое событие. "То есть новые украинские власти хотя бы не отрицают, что украинцы ездят в Крым отдыхать. Чтобы было понятно, через границу ежедневно проходят 11000 человек.
И с украинской стороны - прямо кошмар, людей часами заставляют стоять на жаре, под дождем - в любую погоду, и ждать, пока у пункта пропуска не соберется около 100 машин. То есть в буквальном смысле - из вредности и назло. Делали всё, лишь бы только украинцы не ездили в Крым. Ну и самое главное: хорошо, что Зеленский решил обустроить границу. Первый шаг на пути признания очевидного: Крым - это Россия", - написала она в своем телеграм-канале.
Однако часть пользователей настороженно отнеслась к визиту Зеленского на границу с Крымом.
"Это "фишечки" перед выборами, как приедет, так и уедет. Ну, может, погрозит кулачком в сторону России, грозный вояка", - написала в Твиттере @Ulitka.
"Зеленский пойдет на прорыв границы в Чонгаре, решив отсидеть украинское президентство в российской тюрьме?" - пошутил пользователь @geraldos4.
"Будет завидовать, как в Крыму хорошо стало за 5 лет", - считает комментатор под ником @q4CtjXhnFHmNBLa.

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