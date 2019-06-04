"Первый серьёзный прокол Зеленского": Позицию президента Украины по сносу бюста Жукова назвали трусливой

Президент Украины Владимир Зеленский не стал открыто осуждать снос националистами бюста маршала Жукова в Харькове. Вместо этого он через пресс-секретаря призвал городские власти "обсудить проблему с жителями Харькова". По мнению военкора Александра Коца, это первый серьёзный прокол нового президента Украины.

Он отмечает, что есть вопросы, на которые главе государства необходимо отвечать лично, показывая тем самым свою открытость перед обществом и личную позицию по отношению к произошедшему. И снос укронацистами бюста маршала Жукова как раз такой случай. Люди ждали заявления Зеленского, но он предпочёл спрятаться за юбку своего пресс-секретаря, подчеркивает Коц.

"Мне кажется, это первый серьёзный прокол Зеленского, который на востоке Украины запомнят", - написал военкор в Сети.

Коц добавил, что из произошедшего можно сделать три вывода. Первый - Зеленский боится украинских националистов. Второй - он боится публично в этом признаться. И третий - в будущем в аналогичных ситуациях он также будет прятаться за пресс-секретаря в юбке.