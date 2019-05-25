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"Первый раз сказал правду": В Совфеде оценили заявление украинского генерала о потерянном Крыме
25 мая 2019, 11:09 • 28 • Политика
В Совфеде оценили заявление генерала Руслана Хомчака, нового главы Генштаба, по поводу того, что потерянный Украиной Крым давно не принадлежал Киеву. "Это, наверное, первый раз, когда представитель военно-политического руководства Украины сказал правду", - отметил сенатор Сергей Цеков.
Новый начальник Генштаба Вооружённых сил Украины Руслан Хомчак в интервью украинскому СМИ признался, что задолго до референдума 2014 года не признавал Крым украинским. "Я себя спрашивал: я в Украине? Я не понимал, где я", - описал генерал свои ощущения от отдыха на полуострове, возмущаясь экономической деградацией региона.
В течение всего "украинского" периода Крым не развивался, а Киев фактически занимался его разграблением, подтвердил сенатор от Крыма, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в комментарии ФАН.
По его словам, это, "наверное, первый раз, когда представитель военно-политического руководства Украины сказал правду" о том, как украинское руководство относилось к Крыму.
Экономическая политика украинских властей вкупе с взращиванием националистических взглядов и привела к тому, что Крым долгие годы стагнировал. При этом, по мнению Цекова, Крым находился даже в худшем положении, чем другие украинские регионы.
Так что результаты референдума 2014 года о вхождении полуострова в состав России были вполне предсказуемыми, полагает сенатор.
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