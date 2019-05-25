"Первый раз сказал правду": В Совфеде оценили заявление украинского генерала о потерянном Крыме

Новый начальник Генштаба Вооружённых сил Украины Руслан Хомчак в интервью украинскому СМИ признался, что задолго до референдума 2014 года не признавал Крым украинским. "Я себя спрашивал: я в Украине? Я не понимал, где я", - описал генерал свои ощущения от отдыха на полуострове, возмущаясь экономической деградацией региона.

В течение всего "украинского" периода Крым не развивался, а Киев фактически занимался его разграблением, подтвердил сенатор от Крыма, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в комментарии ФАН.

По его словам, это, "наверное, первый раз, когда представитель военно-политического руководства Украины сказал правду" о том, как украинское руководство относилось к Крыму.

Экономическая политика украинских властей вкупе с взращиванием националистических взглядов и привела к тому, что Крым долгие годы стагнировал. При этом, по мнению Цекова, Крым находился даже в худшем положении, чем другие украинские регионы.

Так что результаты референдума 2014 года о вхождении полуострова в состав России были вполне предсказуемыми, полагает сенатор.