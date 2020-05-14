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"Первый день не было вообще никаких симптомов": У Пескова обнаружили двустороннюю пневмонию
14 мая 2020, 02:55 • 274 • Политика
Заболевшему коронавирусной инфекцией Пескову поставили диагноз "двусторонняя пневмония". По словам пресс-секретаря президента России, в первый день после положительного теста на COVID-19 никаких симптомов не было, а затем температура резко подскочила.
У пресс-секретаря президента России Владимира Путина диагностировали двухстороннюю пневмонию, вызванную COVID-19. Об этом рассказал сам представитель главы государства в откровенном интервью.
По словам Пескова, в первый день после положительного теста на коронавирус никаких симптомов заболевания ещё не было. Однако затем температура начала резко расти. После трёх дней мук было принято решение ехать в больницу. Там Пескову сделали компьютерную томографию, которая выявила наличие двусторонней пневмонии.
Он добавил, что главное - это выявить болезнь на начальной стадии и обратиться к врачам. Также Песков отметил, что доктора уже обладают опытом в борьбе с COVID-19, но всё равно доля непредсказуемости, связанная с индивидуальными особенностями организма, остаётся.
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