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"Первый день не было вообще никаких симптомов": У Пескова обнаружили двустороннюю пневмонию

14 мая 2020, 02:55  •  274 • Политика
Заболевшему коронавирусной инфекцией Пескову поставили диагноз "двусторонняя пневмония". По словам пресс-секретаря президента России, в первый день после положительного теста на COVID-19 никаких симптомов не было, а затем температура резко подскочила.
У пресс-секретаря президента России Владимира Путина диагностировали двухстороннюю пневмонию, вызванную COVID-19. Об этом рассказал сам представитель главы государства в откровенном интервью.
По словам Пескова, в первый день после положительного теста на коронавирус никаких симптомов заболевания ещё не было. Однако затем температура начала резко расти. После трёх дней мук было принято решение ехать в больницу. Там Пескову сделали компьютерную томографию, которая выявила наличие двусторонней пневмонии.
И тут ещё особенность в том, что твои лёгкие не столько сам вирус пожирает, сколько твой же организм. То есть начинается гормональный шторм, и иммунная система пытается этот вирус победить. И вместе с вирусом начинает пожирать лёгкие, - сказал пресс-секретарь президента в интервью изданию "Коммерсант".
Он добавил, что главное - это выявить болезнь на начальной стадии и обратиться к врачам. Также Песков отметил, что доктора уже обладают опытом в борьбе с COVID-19, но всё равно доля непредсказуемости, связанная с индивидуальными особенностями организма, остаётся.

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