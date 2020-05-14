"Первый день не было вообще никаких симптомов": У Пескова обнаружили двустороннюю пневмонию

У пресс-секретаря президента России Владимира Путина диагностировали двухстороннюю пневмонию, вызванную COVID-19. Об этом рассказал сам представитель главы государства в откровенном интервью.

По словам Пескова, в первый день после положительного теста на коронавирус никаких симптомов заболевания ещё не было. Однако затем температура начала резко расти. После трёх дней мук было принято решение ехать в больницу. Там Пескову сделали компьютерную томографию, которая выявила наличие двусторонней пневмонии.

И тут ещё особенность в том, что твои лёгкие не столько сам вирус пожирает, сколько твой же организм. То есть начинается гормональный шторм, и иммунная система пытается этот вирус победить. И вместе с вирусом начинает пожирать лёгкие, - сказал пресс-секретарь президента в интервью изданию "Коммерсант".

Он добавил, что главное - это выявить болезнь на начальной стадии и обратиться к врачам. Также Песков отметил, что доктора уже обладают опытом в борьбе с COVID-19, но всё равно доля непредсказуемости, связанная с индивидуальными особенностями организма, остаётся.