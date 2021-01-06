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"Первый бросок ручки в 2021-м": Путин одним жестом высказался по острой теме в прямом эфире
06 января 2021, 04:45 • 54 • Политика
Владимир Путин одним жестом высказался по острой теме в прямом эфире: "Первый бросок ручки в 2021-м". Это произошло во время обсуждения проблемы абортов в ходе заседания по социальным вопросам.
Telegram-канал "ВЫ СЛУШАЛИ МАЯК" показал первый в 2021 году бросок ручки президента РФ Владимира Путина.
Это произошло во время обсуждения темы абортов в ходе заседания по социальным вопросам. На совещании, в частности, выступал губернатор Новгородской области Андрей Никитин.
Он отчитался о демографической ситуации в своём регионе. По его словам, наметилась позитивная тенденция. Так, количество отказов от намеренного прерывания беременности в данном субъекте РФ выросло с 9 до 12,5%.
Выслушав доклад губернатора, глава государства попросил его продолжать работу в этом направлении, однако подчеркнул при этом, что основная деятельность по ликвидации демографического кризиса должна заключаться не в том, чтобы просто уговаривать женщин не делать аборты.
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