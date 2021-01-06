Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Оглушительный провал всеобщей вакцинации во Франции
В аграрной сверхдержаве снова закончился картофель
Украина заплатит сполна за кидалово китайцев на «Мотор Сич»
"Путин знает": Помпео раскрыл всему миру "сговор с Россией"....
Главная / Политика

"Первый бросок ручки в 2021-м": Путин одним жестом высказался по острой теме в прямом эфире

06 января 2021, 04:45  •  54 • Политика
Владимир Путин одним жестом высказался по острой теме в прямом эфире: "Первый бросок ручки в 2021-м". Это произошло во время обсуждения проблемы абортов в ходе заседания по социальным вопросам.
Telegram-канал "ВЫ СЛУШАЛИ МАЯК" показал первый в 2021 году бросок ручки президента РФ Владимира Путина.
Это произошло во время обсуждения темы абортов в ходе заседания по социальным вопросам. На совещании, в частности, выступал губернатор Новгородской области Андрей Никитин.
Он отчитался о демографической ситуации в своём регионе. По его словам, наметилась позитивная тенденция. Так, количество отказов от намеренного прерывания беременности в данном субъекте РФ выросло с 9 до 12,5%.
Выслушав доклад губернатора, глава государства попросил его продолжать работу в этом направлении, однако подчеркнул при этом, что основная деятельность по ликвидации демографического кризиса должна заключаться не в том, чтобы просто уговаривать женщин не делать аборты.
Что ещё важнее - надо создать семье условия, чтобы поднять ребёнка, поставить на ноги, дать ему возможность получить хорошее образование, обеспечить жильём, - обратил внимание Путин, ударив в этот момент ручкой о стол.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



54
Источник
Похожие новости
05 января 2021, 21:25
Путин в ярости. Как королева Великобритании: В Кремле дополнили фееричный ответ Баранца
05 января 2021, 19:35
Дмитрий Гордон обещал удар по Украине из-за "дела вагнеровцев": "Это бомба!"
05 января 2021, 21:25
Бунт врачей и поход на Роспотребнадзор: Юрий Лоза присоединился к разоблачителям
05 января 2021, 21:25
Зачем ЦРУ личные данные русских? Подумайте о гриппе и коронавирусе...
05 января 2021, 23:15
Мутировавший коронавирус "атаковал" президента: COVID омрачил ему зарубежный отпуск
06 января 2021, 01:05
"Ничего личного". Путин поставил на вид Голиковой, исправив её доклад
Новости партнеров
 
Выбор дня
05 января 2021, 23:15
Учёные бьют тревогу: После скандала с чипированием Гейтс замахнулся на "блокиров...
05 января 2021, 23:15
Мутировавший коронавирус "атаковал" президента: COVID омрачил ему зарубежны...
06 января 2021, 01:05
"Ничего личного". Путин поставил на вид Голиковой, исправив её доклад
06 января 2021, 00:05
«Некоторые намерены пронести в город оружие»: в какой обстановке Вашингтон готовится ...
06 января 2021, 02:00
Будни украинской политики: неонацисты «кошмарят» депутата прямо в Раде
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
02 января 2021, 13:40
Миллион самолётов на прицеле у русских: ВКС России не оставили разведке Запада ни шанса
02 января 2021, 20:05
Украинцев будут вакцинировать "Спутником V"? Первый бунт против убийственной политики Киева
04 января 2021, 07:50
Украина заплатит сполна за кидалово китайцев на «Мотор Сич»
03 января 2021, 01:35
Москаль: Независимость оставила украинцев у разбитого корыта
04 января 2021, 01:25
Посыплется так, что про COVID забудем: Эксперты вскрыли банковскую ловушку
01 января 2021, 09:15
Политическое джиу-джитсу Путина: Удар в болевую точку Сороса
02 января 2021, 08:10
«Сам ты на пiску» – Зеленский облажался в новогоднем обращении с Крымом
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.