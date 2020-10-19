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"Первым чувством было любопытство": Британец рассказал, кого встретил после смерти

19 октября 2020, 17:45  •  197 • В мире
Житель Великобритании по имени Уильям фактически умер до того, как врачам удалось вновь запустить его сердце. Мужчина рассказал, кого встретил "по ту сторону". "Первым чувством было любопытство", - признался он.
Уильям утверждает, что очень хорошо всё помнит. Сначала он ощутил, как постепенно замедляет работу его сердце, а потом его засасывает в какую-то темноту.
"Моей первой мыслью и чувством было любопытство", - вспоминает британец.
Непонятно по какой причине, находясь на той стороне, он подумал об Элвисе Пресли. Следующая мысль - всё закончится хорошо. И вместе с ощущением спокойствия пришло понимание, что рядом кто-то есть.
По словам Уильяма, это было некое "существо чистой любви", которое он знал всю жизнь. Тогда мужчина осознал, что умирает и на него снизошло спокойствие.
Британское издание Express, опубликовавшее воспоминания Уильяма, приводит результаты исследования нейробиолога Кристофа Коха, директора Института Аллена по изучению мозга. В журнале Scientific American вышла его статья, где объясняются подобные видения у людей в момент клинической смерти. Учёный объясняет, что кислородное голодание заставляет мозг генерировать образы, что-то вроде галлюцинаций. Это свидетельствует о том, что организм продолжает бороться за жизнь.

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