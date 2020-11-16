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"Первым был СССР. Теперь очередь США": Никаких пророчеств - только факты о крахе гегемона

16 ноября 2020, 13:15  •  81 • Политика
Политолог Марат Баширов считает, что в США создан миф равенства, и прошедшие президентские выборы это доказали. Эксперт не стал делать пророчеств, привёл только сухие факты о крахе гегемона. "Первым был СССР. Теперь очередь США", - отметил он.
Автор Telegram-канала "Политджойстик" написал, что выборы в США показали, что эта страна вовсе не является единой. Разное законодательство в штатах позволяло властвовать сразу двум группам deep state. Так изначально и задумывалось, чтобы обеспечить дробность принятия решений.
По мнению Баширова, события последних недель - это псевдочестные игры в народную демократию. На создание мифа равенства работали и свободные средства массовой информации, и суды, и сами правила ведения борьбы в политике.
Политолог подчеркнул, что постоянно так продолжаться не может. Эта конструкция уже начала рушиться. Сначала пришёл к власти "несистемный Трамп", а сейчас он своеобразно уходит.
"Приход несистемного Трампа и то, как он уходит, это грозное предзнаменование второй катастрофы разрушения государства - мирового гегемона при нашей жизни. Первым был СССР. Теперь очередь США", - написал Баширов.

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