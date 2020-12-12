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"Первым буду я": Первую инъекцию "Спутника V" в Аргентине сделают "по блату"

12 декабря 2020, 00:40  •  70 • В мире
Первую инъекцию "Спутника V" в Аргентине сделают "по блату". "Первым буду я", - заявил президент страны Альберто Фернандес. Стали известны подробности о подписанном с Россией соглашении на поставку вакцины.
На своей странице в Twitter Фернандес написал, что ожидает прибытия российский вакцины в Аргентину. Он готов стать первым, кому её введут, чтобы развеять все сомнения в качестве препарата.
"Когда эта вакцина прибудет сюда, чтобы развеять сомнения, первым, кто привьётся, буду я", - сообщил глава государства.
Аргентина и Россия подписали соглашение о поставках "Спутника V". Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) отправит в эту южноамериканскую страну 10 миллионов доз.
По словам президента Аргентины, в январе и феврале инъекции из этой партии начнут делать людям из группы риска, а затем и всем остальным. Ещё до конца 2020 года в страну должно прибыть 600 тысяч доз вакцины, чтобы сделать прививки 300 тысячам человек. Фернандес не уточнил, из какой страны ожидается декабрьская поставка.
Аргентина занимает девятое место в списке стран с наиболее сложной ситуацией по COVID-19. С начала пандемии было выявлено 1,47 миллиона инфицированных. Умерли свыше 40 тысяч человек. Эта страна имеет третью по величине экономику в Латинской Америке, но при этом уровень инфляции держится на отметке около 40%. Чтобы поддержать граждан, власти ввели запрет на увольнение людей. Он начал действовать с марта, продолжается до сих пор и 10 декабря был продлён. Это единственное государство в мире, которое подобную меру сохраняет так долго.
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