"Первым буду я": Первую инъекцию "Спутника V" в Аргентине сделают "по блату"

На своей странице в Twitter Фернандес написал, что ожидает прибытия российский вакцины в Аргентину. Он готов стать первым, кому её введут, чтобы развеять все сомнения в качестве препарата.

"Когда эта вакцина прибудет сюда, чтобы развеять сомнения, первым, кто привьётся, буду я", - сообщил глава государства.

Аргентина и Россия подписали соглашение о поставках "Спутника V". Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) отправит в эту южноамериканскую страну 10 миллионов доз.

По словам президента Аргентины, в январе и феврале инъекции из этой партии начнут делать людям из группы риска, а затем и всем остальным. Ещё до конца 2020 года в страну должно прибыть 600 тысяч доз вакцины, чтобы сделать прививки 300 тысячам человек. Фернандес не уточнил, из какой страны ожидается декабрьская поставка.

Аргентина занимает девятое место в списке стран с наиболее сложной ситуацией по COVID-19. С начала пандемии было выявлено 1,47 миллиона инфицированных. Умерли свыше 40 тысяч человек. Эта страна имеет третью по величине экономику в Латинской Америке, но при этом уровень инфляции держится на отметке около 40%. Чтобы поддержать граждан, власти ввели запрет на увольнение людей. Он начал действовать с марта, продолжается до сих пор и 10 декабря был продлён. Это единственное государство в мире, которое подобную меру сохраняет так долго.