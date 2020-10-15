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"Первые шаги": Зеленский выступил с признанием и раскрыл второй вопрос референдума

15 октября 2020, 15:35  •  208 • Политика
Через полтора года президентства Владимир Зеленский признался украинским гражданам в том, что ранее обещал все важные вопросы решать с народом и только сейчас начал делать "первые шаги" в этом направлении. В рамках обращения к украинцам президент страны задал второй вопрос грядущего референдума.
"Мы обещали все важные вопросы решать с тобой и мы делаем первые шаги на этом пути", - сказал он в обращении.
По словам Зеленского, второй вопрос голосования звучит следующим образом:
"Поддерживаешь ли ты создание в Донбассе свободной экономической зоны?"
Напомним, что первый вопрос Зеленский озвучил вчера. Он уточнил, что речь будет идти о коррупционерах.
"Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах?" - процитировал он вопрос.

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