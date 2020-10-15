"Первые шаги": Зеленский выступил с признанием и раскрыл второй вопрос референдума

"Мы обещали все важные вопросы решать с тобой и мы делаем первые шаги на этом пути", - сказал он в обращении.

По словам Зеленского, второй вопрос голосования звучит следующим образом:

"Поддерживаешь ли ты создание в Донбассе свободной экономической зоны?"

Напомним, что первый вопрос Зеленский озвучил вчера. Он уточнил, что речь будет идти о коррупционерах.

"Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах?" - процитировал он вопрос.