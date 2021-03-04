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"Первые день-два они продержатся…": Названы сроки большой войны в Донбассе

04 марта 2021, 14:20  •  729 • Политика
Большая война в Донбассе уже совсем близко, считает политик, глава ЛДПР Владимир Жириновский. При этом, по его мнению, всё начнётся с провокации: "Первые день-два они продержатся…" - отметил он.
В интервью сбежавшей в Литву белорусской "беломайданщице" Ольге Карач Жириновский высказал своё мнение о том, как будет разворачиваться ситуация в Донбассе. По мнению политика, Западу Украина нужна исключительно для войны с Россией.
Он отметил, что вероятнее всего война разгорится в мае.
"Не такая большая, как это было в 1941 году, но тем не менее будут жертвы, - сказал он. - Война за Донбасс, за Луганск, попытка против Крыма выступать".
По словам политика, украинская сторона уже подготовилась и сосредоточила силы в районе Донецкой области. Украинские боевики в этой ситуации станут для Запада пушечным мясом.
"Для большой провокации первые день-два они продержатся. Потом они будут все уничтожены", - сказал он, отметив, что следом на помощь ополченцам придёт Россия, чтобы защитить "русскоязычных граждан, тех, у кого российские паспорта, а таких там уже сотни тысяч".
"Потерпят поражение", - подчеркнул он.
Политик также добавил, что всё это надо для новой волны санкций, а следом "что-нибудь в Приднестровье придумают, потом в Карабахе турецкие войска вздумают чудить".

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