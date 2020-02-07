"Первооткрыватель" эпидемии в Китае жив, а мир по-прежнему трясёт

Издание Global Times опростоволосилось, выдав новость-сенсацию о смерти врача из Уханя Ли Вэньляна. Медик еще 30 декабря забил тревогу, рассказав о вспышке заболевания, вызываемого вирусом. Он разослал предупреждение своим коллегам в мессенджере, а потом его попросили прийти в полицию.

Там мужчине настоятельно посоветовали не сеять панику и не распространять слухи.

Правда, уже на следующий день, 31 декабря 2019-го, о ситуации в китайском Ухане заговорили на международном уровне. Власти КНР сообщили в ВОЗ о вспышке пневмонии в городе. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV.

Буквально за месяц число заболевших от инфекции составило более 28 тысяч человек, из них 565 умерло.

При этом Global Times по ошибке включило в число погибших от коронавируса и самого "первооткрывателя" Ли Вэньляна. Медик действительно заболел, заразившись от одной из пациенток. Но, как пояснили в своём опровержении журналисты иноСМИ, врач не умер, а находится в критическом состоянии.

Самое "пугающее" о китайском вирусе

Впрочем, это не единственный вброс, который будоражит умы пользователей.

То же издание вместе с People's Daily распространило миф о том, что в Ухане за 16 часов построили целую больницу. К этому сообщению была прикреплена и фотография клиники. На самом же деле на снимке изображено обычное жилое здание и к больнице оно никакого отношения не имеет.

Журналисты катарской Al Jazeera не только развенчали этот миф, но и привели в пример ряд вбросов, которыми на фоне эпидемии в Китае пугают народ.

Один из самых популярных - миф о том, что причина эпидемии - деятельность лаборатории по производству биологического оружия в Китае. Второй по популярности миф гласит, что новый штамм коронавируса был ввезён в Ухань контрабандой из канадской лаборатории. Есть и подозрения, будто именно медики стали причиной вспышки вируса.

Ещё один миф утверждает, что учёные уже создали вакцину против коронавируса и она даже якобы запатентована, а вирус был "запущен" только ради того, чтобы получить прибыль от продажи вакцины. В Сети можно увидеть также сообщения о том, что, согласно прогнозам учёных, эпидемия коронавируса, прежде чем её удастся остановить, убьёт 65 миллионов человек.

Твиты, сообщающие об этом, собрали более 100 тысяч лайков. Конечно, все эти сообщения ложные и легко опровергаются при ближайшем рассмотрении.

К примеру, сообщение о неминуемой смерти 65 миллионов человек является всего лишь грубым пересказом легеды проведённых в конце прошлого года в США "учениях", в ходе которых специалисты Исследовательского университета Джонса Хопкинса смоделировали глобальную реакцию на предполагаемую пандемию.

"Люди шарахаются"

Накачанные мифами, непроверенной информацией граждане попросту не знают, как им действовать. Так, гид одной из столичных турфирм рассказала, что москвичи шарахаются при виде азиатских туристов, которые отправляются на экскурсии в метро. Кстати, не исключено, что такое поведение вызвано ещё одним достаточно распространённым мифом о том, будто вирус поражает только представителей монголоидной расы.

Как подчеркнул замминистра здравоохранения РФ Сергей Краевой, объективных доказательств этому нет.

Впрочем, такие истории происходят не только в России: как оказалось, от приезжающих из Китая буквально шарахаются в США.

Директор Национального центра по иммунизации и респираторным заболеваниям США доктор Нэнси Мессонье даже выступила с заявлением, призывая американцев не поддаваться предрассудкам из-за боязни заразиться вирусом.

"В целом для американской публики нет никаких причин бояться людей азиатской внешности в нашем обществе", - приводит слова Мессонье "РИА Новости".

Она также посоветовала местным не опасаться выходить из дома без маски, которых, кстати, в Китае уже не хватает.