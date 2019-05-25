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"Первое подаяние Зеленскому": Международный трибунал по морскому праву потребовал освободить украинских моряков
25 мая 2019, 17:39 • 133 • Политика
Международный трибунал по морскому праву потребовал от России освободить украинских моряков, но в то же время не стал оспаривать право на уголовное преследование нарушителей госграницы. По мнению Армена Гаспаряна, это не что иное, как "первое подаяние Зеленскому".
Глава Международного трибунала по морскому праву Пак Чжин Хён выдвинул к России требование освободить украинских моряков, арестованных во время провокации в Керченском проливе.
Он заверил, что трибунал не оспаривает право вести уголовное расследование в отношении нарушителей границы. Но вместе с тем подчеркнул, что решение является окончательными и должно быть выполнено незамедлительно.
В Киеве уже назвали это решение "настоящей победой" Украины, отмечает РИА "Новости". Российская сторона в рассмотрении не участвовала, заявив об отсутствии у Международного трибунала соответствующей юрисдикции.
В МИД России, комментируя заявление, в очередной раз напомнили, что провокация в Керченском проливе не подпадает под действие Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. А Украине указали на необходимость соблюдения правил судоходства в Керченском проливе во избежание повторения подобных ситуаций.
"Первое подаяние Зеленскому состоялось", - констатировал в твиттере историк и публицист Армен Гаспарян.
Стоит отметить, новый украинский президент уже поприветствовал решение трибунала, назвав выполнение требования об освобождении моряков условием для возобновления переговоров между Киевом и Москвой.
Ранее на этой неделе Зеленский настаивал на том, что прямой диалог между Украиной и Россией невозможен. А еще ранее в его администрации сообщили о возможности вынесения вопроса о переговорах с Москвой на референдум.
Фото: твиттер/@A_Gasparyan
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