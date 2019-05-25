"Первое подаяние Зеленскому": Международный трибунал по морскому праву потребовал освободить украинских моряков



Глава Международного трибунала по морскому праву Пак Чжин Хён выдвинул к России требование освободить украинских моряков, арестованных во время провокации в Керченском проливе.

Он заверил, что трибунал не оспаривает право вести уголовное расследование в отношении нарушителей границы. Но вместе с тем подчеркнул, что решение является окончательными и должно быть выполнено незамедлительно.

В Киеве уже назвали это решение "настоящей победой" Украины, отмечает РИА "Новости". Российская сторона в рассмотрении не участвовала, заявив об отсутствии у Международного трибунала соответствующей юрисдикции.

В МИД России, комментируя заявление, в очередной раз напомнили, что провокация в Керченском проливе не подпадает под действие Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. А Украине указали на необходимость соблюдения правил судоходства в Керченском проливе во избежание повторения подобных ситуаций.

"Первое подаяние Зеленскому состоялось", - констатировал в твиттере историк и публицист Армен Гаспарян.

Стоит отметить, новый украинский президент уже поприветствовал решение трибунала, назвав выполнение требования об освобождении моряков условием для возобновления переговоров между Киевом и Москвой.

Ранее на этой неделе Зеленский настаивал на том, что прямой диалог между Украиной и Россией невозможен. А еще ранее в его администрации сообщили о возможности вынесения вопроса о переговорах с Москвой на референдум.

Фото: твиттер/@A_Gasparyan