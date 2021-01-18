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"Первая леди" продолжает отодвигать Навального на второй план. Поклонники "рыдают", эксперты смеются

18 января 2021, 21:05  •  92 • Политика
Юлия Навальная получила в соцсетях прочный статус "первой леди" - поклонникам нравятся яркие бирки и социальные ярлыки, особенно в условиях, когда Алексей Навальный играет роль "борца с режимом". Но пока поклонники "рыдают", эксперты лишь смеются, указывая на особенности проектов Алексея и Юлии.
Супруга Алексея Навального - Юлия, продолжает держать марку. Накануне "Первый русский" уже показывал, как проект "Алексей Навальный" затихает под давлением методички "слабая, но сильная женщина". Сегодня проходит суд по делу Навального - условный срок требуют заменить на реальный. Незадолго до начала слушаний Юлия Навальная написала в социальных сетях:
"Лёша, когда тебя отравили, я написала, что мы со всем справлялись, справимся и с этим. И теперь я могу сказать то же самое, и возможно, ты даже успеешь это прочитать, в отличие от прошлого раза", - говорит Навальная, добавляя, что "всё обязательно будет хорошо".
Эмоциональный пост рассчитан на широкую аудиторию и, безусловно, он не содержит реальных деталей дела Алексея Навального. По легенде, "проданной" поклонникам теперь уже семьи Навального, все дела против Алексея сфабрикованы, а он - борец за свободу. И неважно, что Алексей Навальный проходит по уголовной статье. Совершенно неинтересно, что он оскорблял ветерана Великой Отечественной войны. Или, например, спровоцировал травлю президента Национальной медицинской палаты, директора НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля. Навальный держит образ "своего парня" для поклонников, а Юлия, по всей видимости, надевает маску "жены оппозиционера". Пока не в изгнании. В противном случае эта картинка напоминала бы один в один историю со Светланой Тихановской. Впрочем, кураторы не любят новых схем - обычно "лупят" под копирку то, что уже один раз получилось.
Кстати, Юлию Навальную в комментариях уже называют "первой леди", поражаясь её чувственным сообщениям. Фактология - дело второе. Повторимся, но скажем. Всем нужна картинка, а не реальные детали уголовного дела Алексея Навального.
К слову, пока поклонники "рыдают", эксперты смеются. Например, доктор Александр Сосновский уверен, что Навального из Германии просто выслали, потому что теперь он неудобен. Подобной точки зрения о проекте "Навальный" придерживается и политолог Армен Гаспарян.

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