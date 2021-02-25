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"Первая ласточка" раскола США: Жителям Орегона предложат проголосовать за отделение

25 февраля 2021, 13:10  •  178 • Политика
Жителям пяти округов американского штата Орегон предложили проголосовать на следующих выборах за отделение от штата и присоединение к Айдахо. Как отметила в своём Telegram-канале член Общественной палаты России Мария Бутина, это "первая ласточка", и раскол США может произойти гораздо быстрее, чем все думали.
Жителям пяти округов штата Орегон - Бейкер, Грант, Лейк, Малер и Шерман, на следующих выборах будет предложено отделиться от региона и перейти под крыло к соседнему штату Айдахо. Инициатива носит название "Move Oregon’s Border", также известная как Большой Айдахо,
Свою мотивацию организаторы инициативы изменения территориальных границ Орегона объясняют несогласием с политикой губернатора-демократа. Поэтому они хотят перейти под руководство республиканцев.
"Этот штат [Орегон] защищает Антифа, а не обычных жителей, он ставит одну расу выше другой в отношении вакцины, выделения денег на госпрограммы и школьном образовании...", - говорится в заявлении авторов инициативы.
В своём Telegram-канале член Общественной палаты России Мария Бутина прокомментировала новость, отметив:
"Что-то подсказывает мне, что это - первая ласточка. Раскол Соединенных штатов на Разъединенные территории Севера и Юга очень может статься случится быстрее, чем некоторые полагали...".

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