"Перспективы мира мрачны": Бывший комик Зеленский не может противостоять "агенту" Путину - ИноСМИ

Как пишет Associated Press, президенты договорились возобновить процесс урегулирования по кровавому конфликту на востоке Украины. Однако при этом им не удалось решить важные вопросы, касающиеся местных выборов и границ Донбасса.

Агентство Reuters опубликовало материал под заголовком "Путин впервые встретился с лидером Украины на парижском мирном саммите". Авторы пояснили, что на многое рассчитывать не стоит. "Перспективы мира мрачны, потому что Зеленский - комик, ставший президентом, политически ограничен в стране и опасается уступать слишком многим, в то время как бывший агент КГБ Путин не проявляет интереса к противостоянию, давлению извне", - пишут авторы.

Телеканал France 24 надеется, что саммит "поможет укрепить доверие" между Путиным и Зеленским. "В Елисейском дворце состоялась первая в истории встреча бывшего агента КГБ Путина, который находится у власти в течение двух десятилетий, и экс-комика Зеленского, который выиграл президентство в этом году", - напомнили авторы материала, которых цитирует телеканал "360".