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"Перспективы мира мрачны": Бывший комик Зеленский не может противостоять "агенту" Путину - ИноСМИ

10 декабря 2019, 18:39  •  83 • Политика
Иностранные СМИ комментируют итоги саммита в Париже, в ходе которого президент РФ Владимир Путин впервые побеседовал с президентом Украины в рамках встречи "нормандской четвёрки". Как отмечают журналисты, зарубежные СМИ считают, что бывший комик Зеленский не может противостоять на равных "бывшему агенту КГБ" Владимиру Путину.
Как пишет Associated Press, президенты договорились возобновить процесс урегулирования по кровавому конфликту на востоке Украины. Однако при этом им не удалось решить важные вопросы, касающиеся местных выборов и границ Донбасса.
Агентство Reuters опубликовало материал под заголовком "Путин впервые встретился с лидером Украины на парижском мирном саммите". Авторы пояснили, что на многое рассчитывать не стоит. "Перспективы мира мрачны, потому что Зеленский - комик, ставший президентом, политически ограничен в стране и опасается уступать слишком многим, в то время как бывший агент КГБ Путин не проявляет интереса к противостоянию, давлению извне", - пишут авторы.
Телеканал France 24 надеется, что саммит "поможет укрепить доверие" между Путиным и Зеленским. "В Елисейском дворце состоялась первая в истории встреча бывшего агента КГБ Путина, который находится у власти в течение двух десятилетий, и экс-комика Зеленского, который выиграл президентство в этом году", - напомнили авторы материала, которых цитирует телеканал "360".

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