"Перманентный пшик": Делягин предсказал участь приспешников "политического банкрота" Навального на выборах в Москве

На 5 июля в Центре сбора подписей, который Навальный и Ко открыли в помещении, связанном со скандально известным блогером-рейдером Шульманом, должна пройти презентация собранных подписей. Центр был заявлен как проект, который должен "помочь независимым кандидатам". При этом сами приспешники Навального ради того, чтобы пролезть в Мосгордуму, используют и фальсификации, и провокации.

Эксперты о деятельности Навального говорят с недоумением. А политолог и экономист, научный руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин отзывается об этом еще более жестко. По его мнению, вместо реальной политики глава так называемого Фонда борьбы с коррупцией вместо реальной политики занимается ее имитацией. Навальный и его люди – политические банкроты, уверен политолог.

Реальной поддержки москвичей Навальный не имеет. Значит и подписям взяться неоткуда. Избиратель не рассматривает "команду политических банкротов" в качестве политиков. При этом скандальному блогеру все-таки придется, видимо, отчитаться за средства, потраченные на избирательную кампанию.

"Подозреваю, что это не столько пожертвования от простых людей, сколько существенные суммы от неких влиятельных спонсоров", – цитируют слова политолога Дни.Ру.

Делягин напомнил, что столице, в которой есть немало реальных проблем, сейчас нужны настоящие, реальные политики, которые будут действительно бороться за права жителей Москвы. А "шоу", предлагаемое Навальным и Ко, можно увидеть и в каком-нибудь провинциальном цирке, отметил эксперт.

Шансов на предстоящих в сентябре выборах в Мосгордуму у команды Навального нет никаких, уверен Делягин.

"Результаты сбора подписей за последние дни наглядно это демонстрируют. От бравады и шапкозакидательства Соболь, Яшин и компания резко перешли на плач Ярославны о принципиальной невозможности преодолеть трехпроцентный барьер", – отметил политолог.

До голосования осталось два месяца, однако оппозиционные кандидаты так и не смогли поднять свой рейтинг выше 6%, свидетельствуют данные социологических опросов ВЦИОМ.

Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября 2019 года в единый день голосования. Новый состав столичного парламента сформируется в соответствии с мажоритарной системой: 45 депутатов выберут в 45 одномандатных округах.