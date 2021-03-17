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"Перформансы Киева им уже надоели": Украина подставила крупную международную организацию

17 марта 2021, 14:00  •  415 • Политика
Украина, которая продолжает саботировать мирные переговоры, подставила крупную международную организацию. В Луганске отметили, что перформансы Киева на Западе уже всем надоели.
Об этом в среду заявил представитель Луганской Народной Республики на переговорах Трёхсторонней контактной группы Родион Мирошник. Так он прокомментировал последнее заседание политической подгруппы, которое было сорвано украинской делегацией.
Из-за украинских посланников участники переговоров были вынуждены потратить шесть часов на то, чтобы выяснить, кому можно, по мнению Киева, участвовать в переговорах, а кому нет. В итоге заседание было сорвано.
Примечательно, что саботаж со стороны Украины признала и ОБСЕ, которая раньше всегда проявляла лояльность по отношению к Киеву. Координатор в политической подгруппе от ОБСЕ Пьер Морель заявил, что поведение Украины будет отдельно разобрано на ближайшем заседании ТКГ. Он также отметил, что украинская сторона навязала "однообразное обсуждение" как минимум во время четырёх встреч. В результате на последнем заседании сторонам так и не удалось приступить к обсуждению повестки дня.
Мирошник, в свою очередь, отметил, что Украина, которая, похоже, взяла курс на намеренную пробуксовку переговоров, своими действиями подставляет ОБСЕ, нанося урон её репутации организации-посредника.
ОБСЕ украинские перформансы тоже ломают повестку и ставят под вопрос их способность исполнять роль посредника в такого рода конфликтах. Это высокая ставка для международной организации по безопасности, - пишет представитель ЛНР в Telegram.
Напомним, что Украина с 2015 года не выполнила ни одного из взятых на себя обязательств по Минским соглашениям. При этом в последние дни наблюдается серьёзное ухудшение ситуации в Донбассе. ВСУ увеличили интенсивность обстрелов и начали активно перебрасывать к линии соприкосновения тяжёлую военную технику.

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