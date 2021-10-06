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"Пережить несколько месяцев": Жителям Британии пообещали "сложную зиму"

06 октября 2021, 03:30  •  32 • В мире
Положение Великобритании на энергетическом рынке незавидное. Мировые цены на газ настолько высоки, что британцев уже начали готовить к "сложной зиме". "Пережить несколько месяцев", - призывают в ассоциации поставщиков и производителей энергии Energy UK.
Цены на газ начали расти ещё в начале года, но в последние недели устанавливается рекорд за рекордом. В начале августа ближайший фьючерс по индексу голландского газораспределительного хаба Title Transfer Facility (TTF) был примерно 515 долларов за тысячу кубометров, а через пять недель - вдвое дороже и продолжал расти. 5 октября фьючерсы в моменте превысили 1,46 тысячи долларов.
Высокая стоимость газа привела к банкротству за этот год 12 энергетических компаний в Великобритании. Они обслуживали приблизительно полтора миллиона потребителей.
"Это будет сложная зима для потребителей и поставщиков, поэтому сейчас приоритетом для нас будет пережить следующие несколько месяцев", - приводит "РИА Новости" слова представителя Energy UK.
В ассоциации считают, что решить проблему можно лишь комплексно. Для этого нужно расширить ресурсы низкоуглеродной энергии, снизить зависимость Великобритании от газа, поставляемого из-за рубежа, а также уменьшить уязвимость от волатильных цен на углеводороды.
Месяц назад Великобритания подхватила панику по поводу русского газа от Европы. Из-за запуска "Северного потока - 2" страны боятся замёрзнуть грядущей зимой. Но нервничающих британских экспертов раскусили соотечественники. "Всё это, конечно, ложь", - прокомментировали они статью о том, как Путин "пригрозил газовым кризисом".

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