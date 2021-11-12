"Перезагрузку" Вашингтона и Пекина обсудят онлайн. Детали саммита Байдена и Си Цзиньпина

"Перезагрузку" в отношениях Вашингтона и Пекина обсудят онлайн в ходе саммита глав государств. Белый дом раскрыл детали предстоящей встречи Джо Байдена и Си Цзиньпина.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки опубликовала заявление о предстоящем саммите президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина. Мероприятие пройдёт вечером 15 ноября.

"Президент Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин проведут виртуальную встречу", - сказано в сообщении.

В прошлый раз главы США и Китая беседовали 9 сентября по телефону. Поднятые тогда темы продолжат развитие. В частности, речь пойдёт об ответственном подходе к соперничеству между двумя странами. В тех моментах, где интересы государств совпадают, будут определены пути совместной работы.

По словам Псаки, американский лидер намерен говорить с китайским коллегой "чётко и откровенно". Главной целью саммита для Байдена является дать понять Си Цзиньпину, насколько в США озабочены действиями КНР.

"Перезагрузку" Вашингтона и Пекина обсудят онлайн, о чём ранее информировали некоторые американские издания со ссылкой на собственные источники в Белом доме. В публикациях указывалось, что вряд ли саммит позволит совершить серьёзный прорыв в решении наиболее острых проблем.