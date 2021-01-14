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"Перезагрузка" вряд ли возможна, но…": Bank of America назвал главный плюс Байдена для России

14 января 2021, 08:55  •  28 • Политика
Bank of America выпустил обзор под названием "Лебединое озеро - 2021", в котором назвал главный плюс Байдена для России. Он касается санкций и экономических отношений в целом. "Перезагрузка" вряд ли возможна, но…" - сделали прогноз аналитики.
Неоднократно слышались опасения, что приход демократа Джо Байдена к власти обернётся ужесточением антироссийских санкций. Но в Bank of America полагают, что в долгосрочной перспективе Россия может надеяться на изменения к лучшему.
Отношения США и России сильно плохи. По этой причине почти нет пространства для их дальнейшего ухудшения, чтобы это не поставило под угрозу глобальную безопасность, считают аналитики. В команде Байдена это понимают, а потому будут использовать более гибкий подход, чем бывшие президенты. Речь идёт о проявлении уважения к многостороннему сотрудничеству и международным соглашениям.
По мнению экспертов, главный плюс Байдена для России - повышение предсказуемости внешней политики США.
"Хотя новая "перезагрузка" между США и Россией, как в 2009–2010 годах, вряд ли возможна, но "некоторая форма нормализации отношений может стать важным рыночным драйвером в 2021 году", - пишет РБК, опираясь на документ.
Главный экономист Bank of America по России и СНГ Владимир Осаковский подтвердил, что радикального улучшения отношений США и РФ ожидать не стоит, но стабилизация - наиболее вероятный вариант.
Были правы американские аналитики или нет, станет более-менее понятно уже через несколько недель. В феврале 2021 года истекает срок соглашения по ограничению ядерных вооружений СНВ-3. В его продлении заинтересованы и Москва, и Вашингтон.

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