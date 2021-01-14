"Перезагрузка" вряд ли возможна, но…": Bank of America назвал главный плюс Байдена для России

Неоднократно слышались опасения, что приход демократа Джо Байдена к власти обернётся ужесточением антироссийских санкций. Но в Bank of America полагают, что в долгосрочной перспективе Россия может надеяться на изменения к лучшему.

Отношения США и России сильно плохи. По этой причине почти нет пространства для их дальнейшего ухудшения, чтобы это не поставило под угрозу глобальную безопасность, считают аналитики. В команде Байдена это понимают, а потому будут использовать более гибкий подход, чем бывшие президенты. Речь идёт о проявлении уважения к многостороннему сотрудничеству и международным соглашениям.

По мнению экспертов, главный плюс Байдена для России - повышение предсказуемости внешней политики США.

"Хотя новая "перезагрузка" между США и Россией, как в 2009–2010 годах, вряд ли возможна, но "некоторая форма нормализации отношений может стать важным рыночным драйвером в 2021 году", - пишет РБК, опираясь на документ.

Главный экономист Bank of America по России и СНГ Владимир Осаковский подтвердил, что радикального улучшения отношений США и РФ ожидать не стоит, но стабилизация - наиболее вероятный вариант.

Были правы американские аналитики или нет, станет более-менее понятно уже через несколько недель. В феврале 2021 года истекает срок соглашения по ограничению ядерных вооружений СНВ-3. В его продлении заинтересованы и Москва, и Вашингтон.