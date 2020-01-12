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"Перевёрнутое торнадо": На Фарерских островах засняли необычное явление

12 января 2020, 16:24  •  80 • В мире
Пользователи Twitter обсуждают необычное природное явление, которое удалось заснять на Фарерских островах. На кадрах водяной вихрь буквально вьётся около скал.
Съёмка датирована 6 января этого года. По словам автора Сэма Якобсена, ролик был снят у морского утёса в Судуре на Фарерских островах.
На кадрах видно, как капли воды собираются в вихрь, который вьётся вокруг скал. В комментариях многие признались, что не поняли, что происходит - кажется, что струя воды течёт вверх по камням.
"Я наблюдаю морские явления вот уже 56 лет, проводя свою работу по всему миру. Но я никогда раньше не наблюдал этого явления. Это просто удивительно", - написал @oldseadog46.
"Во Флориде такое часто случается. Там это называется "водосток", - заметила @AndrewNBC12.
"Это перевёрнутое торнадо", - предположил @paniolokine.

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