"Перевёрнутое торнадо": На Фарерских островах засняли необычное явление

Съёмка датирована 6 января этого года. По словам автора Сэма Якобсена, ролик был снят у морского утёса в Судуре на Фарерских островах.

На кадрах видно, как капли воды собираются в вихрь, который вьётся вокруг скал. В комментариях многие признались, что не поняли, что происходит - кажется, что струя воды течёт вверх по камням.

"Я наблюдаю морские явления вот уже 56 лет, проводя свою работу по всему миру. Но я никогда раньше не наблюдал этого явления. Это просто удивительно", - написал @oldseadog46.

"Во Флориде такое часто случается. Там это называется "водосток", - заметила @AndrewNBC12.

"Это перевёрнутое торнадо", - предположил @paniolokine.