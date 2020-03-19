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"Перетянуть Турцию на сторону США": Пушков объяснил, почему Помпео обвинил Россию в гибели турецких военных
19 марта 2020, 18:35 • 85 • В мире
Майк Помпео обвинил Россию в том, что десятки турецких солдат в сирийском Идлибе в ходе обострения ситуации были убиты русскими военными. "Стремится вновь перетянуть Турцию на сторону США", - прокомментировал заявление главы Госдепартамента Алексей Пушков.
Очередное голословное утверждение Помпео выдал во время брифинга.
"Мы считаем, что Россия ответственна за гибель десятков турецких военных в ходе своих военных операций. Мы поддерживаем нашего союзника по НАТО Турцию и рассматриваем новые меры для поддержки Турции и завершения насилия", - заявил он.
На заявление госсекретаря отреагировал российский сенатор Алексей Пушков.
"Голословно обвиняя Россию в гибели турецких военных в Идлибе, Помпео стремится вновь перетянуть Турцию на сторону США, противопоставить её России и сорвать контакты Анкары и Москвы по Сирии. Помпео также подыгрывает противникам хороших отношений с Россией в турецком руководстве", - написал он в своём микроблоге в Twitter.
С мнение сенатора согласились его подписчики.
"Что-что, а "перетягивать" на свою сторону американцы умеют - если что, то и шею могут перетянуть тем, кому незадолго до этого жали руки", - добавил @M_Strannik.
"Испокон веков Турция была инструментом в противостоянии Запада с Россией. И сейчас они действуют точно так же!" - уверен Александр Шрамов.
А ещё недавно Майк Помпео вполне одобрял сотрудничество Москвы и Анкары в Сирии, напомнил в эфире радио Sputnik политолог, старший преподаватель РУДН Камран Гасанов. По его мнению, заявление госсекретаря звучит очень противоречиво.
Для Вашингтона в создавшейся ситуации самое важное - не выпустить Анкару из-под собственного влияния. А с того момента, как три года назад был запущен Астанинский договор, американцы всё более чётко понимали, что своё влияние на турецкую сторону они постепенно теряют.
Напомним, в мае 2017 года в ходе переговоров, проходивших в Астане (ныне - Нур-Султан) Россия, Иран и Турция договорились о создании четырёх зон деэскалации конфликта. В 2018 году территории трёх зон перешли под контроль официального Дамаска.
Четвёртая зона - это сирийская провинция Идлиб, а также части Латакии, Хамы и Алеппо. Все они по большей части находятся в руках террористов.
В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.
Что же до обвинений Помпео, то турки не смогли выполнить возложенные на них обязанности проконтролировать деятельность боевиков в указанном районе, предупреждать и не допускать их активности в отношении российских военных объектов. Москва во время наступательной операции сирийской армии предприняла все необходимые действия с целью, чтобы турецкие военные находились в безопасности на своих наблюдательных постах.
У Дамаска есть информация о месторасположении турецких военнослужащих, которую Анкара передаёт российской стороне. Как раз чтобы избежать усугубления и без того непростой ситуации в Идлибе. И ни один турецкий солдат на указанных постах не только не пострадал, но и не подвергался опасности.
Гибель турецких военных зафиксирована в тех районах, где шли атаки местных террористических групп. В них, как сообщается, входят иностранные наёмники, включая и граждан бывшего СССР.
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