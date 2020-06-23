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"Пересвет" калечит спутники США? Американский эксперт "рассекретил" боевой лазер России

23 июня 2020, 01:00  •  43 • Политика
Названы возможности российского боевого лазера "Пересвет". Американский аналитик описал, как "Пересвет" выводит из строя шпионские спутники США.
Американцы узнали о боевых возможностях российского военного лазера "Пересвет". Он способен воздействовать на космические спутники противника, занимающиеся обнаружением позиций баллистических ракет, пишет аналитик Барт Хендрикс в статье для американского издания The Space Review.
Эксперт утверждает, что принцип работы "Пересвета" заключается в следующем. Как только российский военный лазер замечает вражеский спутник, установка направляет на него свет, который ярче отображаемого. Таким образом, цель "Пересвета" - не ослепить спутники, как иногда пишут СМИ, а подсветить их.
"Засвечивание" спутников противника на какой-то период выводит из строя их оптические устройства", - приводит слова Хендрикса портал Nation News.
При этом аналитик затрудняется сказать, какой именно тип лазера используется в "Пересвете". Эксперт предполагает, что это может быть система с ядерной накачкой и кислородно-йодный лазер на фотодиссоциации с йодной взрывной накачкой.
Также Барт Хендрикс отметил, что Россия разрабатывает ещё два боевых лазера. При этом один из них, как утверждает американский аналитик, является системой воздушного базирования.

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