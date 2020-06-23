"Пересвет" калечит спутники США? Американский эксперт "рассекретил" боевой лазер России

Американцы узнали о боевых возможностях российского военного лазера "Пересвет". Он способен воздействовать на космические спутники противника, занимающиеся обнаружением позиций баллистических ракет, пишет аналитик Барт Хендрикс в статье для американского издания The Space Review.

Эксперт утверждает, что принцип работы "Пересвета" заключается в следующем. Как только российский военный лазер замечает вражеский спутник, установка направляет на него свет, который ярче отображаемого. Таким образом, цель "Пересвета" - не ослепить спутники, как иногда пишут СМИ, а подсветить их.

"Засвечивание" спутников противника на какой-то период выводит из строя их оптические устройства", - приводит слова Хендрикса портал Nation News.

При этом аналитик затрудняется сказать, какой именно тип лазера используется в "Пересвете". Эксперт предполагает, что это может быть система с ядерной накачкой и кислородно-йодный лазер на фотодиссоциации с йодной взрывной накачкой.

Также Барт Хендрикс отметил, что Россия разрабатывает ещё два боевых лазера. При этом один из них, как утверждает американский аналитик, является системой воздушного базирования.