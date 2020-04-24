"Перестройка сорвалась": Спустя 30 лет Горбачёв нашёл виновных

В интервью РИА Новости Михаил Горбачёв поделился своим взглядом на перестройку и её итоги. Горбачёв считает, что в этом виноваты члены Государственного комитета чрезвычайного положения (ГКЧП). Вину он также возложил на тех, кто, воспользовавшись августовским путчем в 1991 году, "развалил СССР".

Горбачёв заявил, что у него не было "расписания преобразований". При этом у него и его команды было чёткое понимание, куда нужно идти. Первый президент СССР считает, что перестройка за несколько лет "изменила состояние общества", люди "пришли в движение" и перестали бояться. Вместе с тем Горбачёв признал, что во время реформирования были ошибки.

"Что удалось и что не удалось – это большая тема. Но, если говорить кратко, удалось то, что за несколько лет изменилось качественное состояние общества, перемены и реформы позволили выйти на тот рубеж, когда возврат в прошлое стал невозможен. Но перестройка шла трудно, были у нас ошибки, это надо признать", - заявил Михаил Горбачёв.

Напомним, ранее крайне негативно об итогах работы Горбачёва высказался телеведущий Владимир Соловьёв. Телеведущий напомнил, что Горбачёв руководил огромной империей. За его спиной стояли настоящие политические глыбы, которые подняли страну и вывели её в разряд первых государств мира. А Горбачёв привёл плеяду бездарей, которые, помимо прочего, ещё и считают, что они людям что-то дали.

"Вы у нас отняли Родину, вы нас предали!" - в сердцах воскликнул Соловьёв.

Один из гостей передачи попытался поспорить с ведущим, заявив, что Горбачёв "дал возможность свободно говорить". В ответ Соловьёв перечислил, что в реальности "дал" президент СССР: бандитские разборки и невозможность банально накормить детей.