"Перестройка была прервана": Горбачёв призвал обсудить прошлое России

Первый и единственный президент Советского Союза Михаил Горбачёв считает, что пришло время для России обратиться к урокам 30-летней давности. "Перестройка была прервана", - считает политик-пенсионер.

В приветственной речи на конференции "Ветер перестройки" Горбачёв заявил: назрела необходимость обсудить происходившее с Россией в конце 80-х.

"Перестройка, прерванная 30 лет назад, не ушла в прошлое", - считает экс-президент СССР.

По его мнению, уроки перестройки актуальны и сейчас. Подтверждением этому являются "события последних лет", а также споры о времени, когда он был главой государства.

Горбачёв отметил, что всегда приветствовал откровенные разговоры о любых проблемах, в ходе которых звучали разные точки зрения и оценки.

Ранее работавший в правительстве в 90-х годах экономист Михаил Хазин рассказал о противостоянии Бориса Ельцина и Анатолия Чубайса. По словам эксперта, тогда над президентом России нависла угроза смерти. Хазин объяснил, что Ельцину угрожал не столько Чубайс, сколько стоящие за ним люди.