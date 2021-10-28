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"Перестройка была прервана": Горбачёв призвал обсудить прошлое России

28 октября 2021, 03:25  •  85 • Политика
Первый и единственный президент Советского Союза Михаил Горбачёв считает, что пришло время для России обратиться к урокам 30-летней давности. "Перестройка была прервана", - считает политик-пенсионер.
В приветственной речи на конференции "Ветер перестройки" Горбачёв заявил: назрела необходимость обсудить происходившее с Россией в конце 80-х.
"Перестройка, прерванная 30 лет назад, не ушла в прошлое", - считает экс-президент СССР.
По его мнению, уроки перестройки актуальны и сейчас. Подтверждением этому являются "события последних лет", а также споры о времени, когда он был главой государства.
Горбачёв отметил, что всегда приветствовал откровенные разговоры о любых проблемах, в ходе которых звучали разные точки зрения и оценки.
Ранее работавший в правительстве в 90-х годах экономист Михаил Хазин рассказал о противостоянии Бориса Ельцина и Анатолия Чубайса. По словам эксперта, тогда над президентом России нависла угроза смерти. Хазин объяснил, что Ельцину угрожал не столько Чубайс, сколько стоящие за ним люди.

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