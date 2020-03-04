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"Перестарались с контентом": Турки распространили новый фейк об уничтожении "Панцирь-С" - источник

04 марта 2020, 22:35  •  108 • В мире
Турки распространили новый фейк об уничтожении ЗРПК "Панцирь-С", пишут источники. В соцсетях многие заметили компьютерную графику в "доказательствах" Анкары. "Перестарались с контентом", - добавили пользователи.
Как отмечает портал Avia.Pro, распространённые Министерством обороны Турции видеоролики с демонстрацией уничтожения двух "Панцирей" в Сирии и Ливии являются поддельными.
Отмечается, что видео практически полностью представляет собой компьютерную графику. Например, на это указывает то, что "обломки" ЗРПК, разлетающиеся в разные стороны, одной формы. Это говорит о том, что размер обломков масштабирован.
В соцсетях также отметили, что различаются следы шин от комплекса. Судя по видео, "Панцирь" уехал, после того как его "взорвали".
"Турки перестарались с контентом - подделку выдают следы машины", - добавил пользователь Слово и дело.
Кроме того, согласно источникам, на месте "уничтожения" комплекса нет ни его каркаса, ни следов присутствия.
"Это уже второй случай, когда Министерство обороны Турции публикует заведомо фейковую информацию", - пишет портал.
По его данным, на опубликованном ранее видео уничтожения якобы сирийского "Панциря" показан ливийский комплекс.
Кроме того, Сирия до сих пор не заявила о потерях техники в своей ПВО.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что попросил у США боеприпасов в связи с операцией в Идлибе. Чтобы Анкара могла противостоять России, Вашингтон готов ей выделить всё необходимое.

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