"Перестарались с контентом": Турки распространили новый фейк об уничтожении "Панцирь-С" - источник

Как отмечает портал Avia.Pro, распространённые Министерством обороны Турции видеоролики с демонстрацией уничтожения двух "Панцирей" в Сирии и Ливии являются поддельными.

Отмечается, что видео практически полностью представляет собой компьютерную графику. Например, на это указывает то, что "обломки" ЗРПК, разлетающиеся в разные стороны, одной формы. Это говорит о том, что размер обломков масштабирован.

В соцсетях также отметили, что различаются следы шин от комплекса. Судя по видео, "Панцирь" уехал, после того как его "взорвали".

"Турки перестарались с контентом - подделку выдают следы машины", - добавил пользователь Слово и дело.

Кроме того, согласно источникам, на месте "уничтожения" комплекса нет ни его каркаса, ни следов присутствия.

"Это уже второй случай, когда Министерство обороны Турции публикует заведомо фейковую информацию", - пишет портал.

По его данным, на опубликованном ранее видео уничтожения якобы сирийского "Панциря" показан ливийский комплекс.

Кроме того, Сирия до сих пор не заявила о потерях техники в своей ПВО.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что попросил у США боеприпасов в связи с операцией в Идлибе. Чтобы Анкара могла противостоять России, Вашингтон готов ей выделить всё необходимое.