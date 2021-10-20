"Перестановки в кабмине" в четырёх словах: Что ответили в Кремле?

В Кремле прокомментировали слухи о якобы грядущих перестановках в кабмине.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал слухи, которые появились в ряде СМИ о том, что якобы в правительстве готовится некая ротация, грядут перестановки. Официальному представителю Кремля хватило четырёх слов для ответа.

"Мы никогда не анонсируем", - ответил Песков в беседе с РИА Новости.