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"Перестановки в кабмине" в четырёх словах: Что ответили в Кремле?

20 октября 2021, 11:05  •  124 • Политика
В Кремле прокомментировали слухи о якобы грядущих перестановках в кабмине.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал слухи, которые появились в ряде СМИ о том, что якобы в правительстве готовится некая ротация, грядут перестановки. Официальному представителю Кремля хватило четырёх слов для ответа.
"Мы никогда не анонсируем", - ответил Песков в беседе с РИА Новости.

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