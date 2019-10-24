"Перестали ощущать реальность": Российский политик посоветовал США не играть в "компьютерные игры" в ООН

В четверг, 24 октября ООН празднует свой 71-й юбилей. Официально День ООН был учреждён решением 2-й сессии Генеральной ассамблеи в 1948 году, хотя устав организации был принят ещё в 1945-м. О роли организации в мире и проблемах, с которыми она сегодня сталкивается, рассказал заместитель председателя Комитета по международным делам Алексей Чепа.

По его словам, ООН создавалась, чтобы оберегать мир, однако сегодня эту монументальную конструкцию активно пытаются разрушить, совершенно не задумываясь о возможных последствиях. Алексей Чепа считает, что многие мировые политики перестали ощущать реальность и не видят опасности в разрушении основ ООН.

"Мне кажется, что кто-то как бы играет в компьютерные игры, в какие сейчас играют дети, и не понимает, что в реальности это может разрушить всё то хрупкое, что строилось на протяжении 70 с лишним лет", - сказал он в интервью Nation News.

Также Чепа добавил, что немалую роль в этом играют США и те, кто им подыгрывает, руководствуясь сиюминутными интересами. По мнению парламентария, мировое сообщество должно заставить США пересмотреть свои позиции и отказаться от имперской политики.