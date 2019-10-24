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"Перестали ощущать реальность": Российский политик посоветовал США не играть в "компьютерные игры" в ООН
24 октября 2019, 19:24 • 65 • Политика
В День ООН российский парламентарий посоветовал США не заигрываться в "компьютерные игры". "Многие мировые политики перестали ощущать реальность, они не видят опасности в разрушении основ ООН", - отметил он.
В четверг, 24 октября ООН празднует свой 71-й юбилей. Официально День ООН был учреждён решением 2-й сессии Генеральной ассамблеи в 1948 году, хотя устав организации был принят ещё в 1945-м. О роли организации в мире и проблемах, с которыми она сегодня сталкивается, рассказал заместитель председателя Комитета по международным делам Алексей Чепа.
По его словам, ООН создавалась, чтобы оберегать мир, однако сегодня эту монументальную конструкцию активно пытаются разрушить, совершенно не задумываясь о возможных последствиях. Алексей Чепа считает, что многие мировые политики перестали ощущать реальность и не видят опасности в разрушении основ ООН.
Также Чепа добавил, что немалую роль в этом играют США и те, кто им подыгрывает, руководствуясь сиюминутными интересами. По мнению парламентария, мировое сообщество должно заставить США пересмотреть свои позиции и отказаться от имперской политики.
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