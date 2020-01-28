"Пересмотреть": Конституционный суд дал Котову последний шанс оправдаться за нарушения на митингах

Конституционный суд России обязал суды пересмотреть дело Константина Котова, осуждённого на четыре года за неоднократное нарушение установленного порядка организации и проведения митингов. Информация была опубликована на сайте судебной инстанции.

КС отмечает, что наказание лица, впервые совершившего преступление, не обязательно должно быть связано с его заключением под стражу. Судам рекомендовано пересмотреть вынесенный приговор с учётом оценки общественной опасности поступка подсудимого.

По мнению КС, приговор Котову подлежит пересмотру, так как в нём не указано, несли ли действия подсудимого существенную реальную угрозу конституционно защищаемым ценностям. Также в приговоре нет вывода о том, способствовали ли действия подсудимого тому, что публичное мероприятие перестало носить мирный характер.

Напомним, что Котов был задержан после незаконного митинга 10 августа в Москве. С учётом того, что он уже неоднократно привлекался за нарушение порядка проведения митингов, его посадили в тюрьму на четыре года.