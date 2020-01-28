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"Пересмотреть": Конституционный суд дал Котову последний шанс оправдаться за нарушения на митингах

28 января 2020, 09:39  •  140 • Политика
Конституционный суд постановил пересмотреть дело Котова, приговорённого к четырём годам тюрьмы за неоднократное нарушение порядка проведения митингов.
Конституционный суд России обязал суды пересмотреть дело Константина Котова, осуждённого на четыре года за неоднократное нарушение установленного порядка организации и проведения митингов. Информация была опубликована на сайте судебной инстанции.
КС отмечает, что наказание лица, впервые совершившего преступление, не обязательно должно быть связано с его заключением под стражу. Судам рекомендовано пересмотреть вынесенный приговор с учётом оценки общественной опасности поступка подсудимого.
По мнению КС, приговор Котову подлежит пересмотру, так как в нём не указано, несли ли действия подсудимого существенную реальную угрозу конституционно защищаемым ценностям. Также в приговоре нет вывода о том, способствовали ли действия подсудимого тому, что публичное мероприятие перестало носить мирный характер.
Напомним, что Котов был задержан после незаконного митинга 10 августа в Москве. С учётом того, что он уже неоднократно привлекался за нарушение порядка проведения митингов, его посадили в тюрьму на четыре года.

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