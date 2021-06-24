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"Перешли все красные линии": Патрушев заявил о стремлении Запада создать переворот в Белоруссии
24 июня 2021, 10:35 • 237 • Политика
Патрушев отметил, что удалось пресечь попытки Запада поставить своих представителей на правящие посты.
Ряд стран Запада перешли все красные линии, пытаясь подорвать позиции легитимной власти в Белоруссии, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Он сообщил об этом, выступая на IX Московской конференции по международной безопасности.
По его словам, недавно была сорвана попытка провести в Белоруссии "цветную революцию", а некоторые европейские государства перешли все черты, пытаясь подорвать легитимность власти.
"Имею в виду в первую очередь готовившееся американскими гражданами покушение на президента Белоруссии Александра Лукашенко", - разъяснил Патрушев.
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