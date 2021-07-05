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"Перешли все границы!" Кравчук заявил о беде Украины. И русские не виноваты

05 июля 2021, 13:20  •  459 • Политика
Экс-президент Украины Леонид Кравчук посоветовал Владимиру Зеленскому встретиться с президентами России и США, а также бороться с коррупцией с помощью Запада.
Председатель делегации Украины в Трёхсторонней группе по Донбассу, экс-президент Леонид Кравчук полагает, что Владимиру Зеленскому необходимо провести двухстороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным.
Надо, чтобы Путин с Зеленским встретились и поговорили. Да, должны быть какие-то уступки, но взаимные,
- полагает Кравчук.
По его словам, "если придёт отец и будет думать, что с другой стороны придёт сын, и его надо поучать, встреча будет, но результата не будет. Если придёт старший брат, будет диктовать свою волю, встреча будет, но результата не будет".
Представитель Украины отметил, что его стране "нужна встреча и нужны результаты".
Да, Россия должна высказаться, чего бы она хотела, но реально,
- считает Кравчук.
Украинский политик также отметил, что Зеленский должен на встрече с Путиным договориться "решать вопросы вместе, но делать это так, чтобы не вмешиваться в дела друг друга и не мешать жить друг другу", передаёт Ura.ru.
Также Кравчук полагает, что Зеленский должен встретиться с президентом США Байденом и получить ответ на вопрос, "где сегодня Украина в Европейском сообществе? Нас официально поддерживают заявлениями, на стороне Украины и Соединённые Штаты, и другие страны, но мы должны знать где. Если НАТО, то когда?"
Леонид Кравчук полагает, что Запад должен помочь Украине бороться с коррупцией.
Это страшная беда всех советских республик, которые, получив власть, свободную, без партийного контроля, начали думать, что можно жить за счёт народа, строить дачи, иметь счета за рубежом, возить туда любовниц, яхты, жить чёрт знает как,
- указал Кравчук.
По мнению украинского политика, коррупционеры на Украине "перешли все границы и кордоны. Это есть, это беда. Это надо остановить, и в том числе с помощью Запада. Я думаю, Украина к этому готова и никогда не будет защищать своих подлецов".

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