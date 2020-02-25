"Перешли от испытаний к постановке на боевое дежурство": Армия и флот России получат лазерное и гиперзвуковое оружие - Путин

Об этом глава государства рассказал, выступая в Государственном Кремлёвском Дворце на праздничном концерте, посвящённом Дню защитника Отечества. По словам Владимира Путина, уже сегодня немало образцов российского вооружения - оружие будущего.

Мы будем и дальше добиваться, чтобы наша армия и флот становились все более современными, направлять во все виды и рода войск новейшее вооружение и технику, в том числе лазерные, гиперзвуковые комплексы, высокоточные системы. По ряду перспективных образцов, а это фактически оружие будущего, мы уже перешли от этапа испытаний к постановке их на боевое дежурство в режим постоянной готовности, - сказал президент России.

Однако, продолжил Путин, главным достоянием российских армии и флота, их "самой прочной основой", являются военнослужащие, российские солдаты и офицеры.

Выступая в Государственном Кремлёвском Дворце, президент поздравил граждан страны и военнослужащих с Днем защитника Отечества. Глава государства напомнил, что этот праздник уже на протяжении многих десятилетий отмечается всей страной. Он служит символом глубокого уважения ко всем, кто прошёл военную службу или выбрал на всю жизнь профессию, связанную с армией.