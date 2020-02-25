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"Перешли от испытаний к постановке на боевое дежурство": Армия и флот России получат лазерное и гиперзвуковое оружие - Путин
25 февраля 2020, 04:24 • 31 • Политика
Новейшее оружие, в том числе лазерное и гиперзвуковое, будет поступать на вооружение российской армии и флота. Многие виды разработанного оружия уже перешли "от испытаний к постановке на боевое дежурство", - заявил Владимир Путин.
Об этом глава государства рассказал, выступая в Государственном Кремлёвском Дворце на праздничном концерте, посвящённом Дню защитника Отечества. По словам Владимира Путина, уже сегодня немало образцов российского вооружения - оружие будущего.
Однако, продолжил Путин, главным достоянием российских армии и флота, их "самой прочной основой", являются военнослужащие, российские солдаты и офицеры.
Выступая в Государственном Кремлёвском Дворце, президент поздравил граждан страны и военнослужащих с Днем защитника Отечества. Глава государства напомнил, что этот праздник уже на протяжении многих десятилетий отмечается всей страной. Он служит символом глубокого уважения ко всем, кто прошёл военную службу или выбрал на всю жизнь профессию, связанную с армией.
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