Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Байден абсолютно прав. Русские просят: "Теперь не спугните!"
"Близится момент": Болгарский генерал указал на победителя в конфликте...
Ответом русских на речь Байдена в Варшаве стал удар ракетами по Нью-Йорку
Почему не трогают Зеленского? Русский генерал дал прямой ответ
Главная / Политика

"Перерождаясь в четвёртый рейх": Красному Кресту указали на зверства неонацистов

29 марта 2022, 01:55  •  35 • Политика
Русский политик указал Международному комитету Красного Креста (МККК) на зверства неонацистов. На Западе вообще считают, что всё в порядке. В России негодуют, получая всё новые и новые доказательства, как Украина "перерождается в четвёртый рейх".
Депутат Олег Нилов обратился к президенту МККК Петеру Мауреру и рассказал, как украинские нацисты издеваются над военнопленными, снимая всё это на видео. Подобные действия ВСУ и нацбатальонов являются грубым нарушением Женевской конвенции об обращении с военнопленными, напомнил русский политик и привёл некоторые положения из этого международного документа.
Кроме того, Нилов призвал Красный Крест отреагировать на происходящее в Мариуполе, где разразилась гуманитарная катастрофа. На данный момент видимых результатов оказания МККК помощи мирным гражданам Мариуполя нет.

Взгляд с Запада

Британский журналист Майк Грэм прокомментировал видео пыток, на кадрах которого нацисты стреляют в военнопленных и потом со звериной жестокостью добивают их. Как и многие представители Запада, ничего из ряда вон выходящего он не увидел.
Грэм на своей странице в Twitter признался: даже не понял, что происходит в ролике.
"Но если бы я был на Украине и боролся с Россией, я бы, наверное, сделал то же самое. В чём проблема? Это зона кровопролитной войны", - написал он.

Иное мнение

Здравомыслящие люди видят ситуацию совершенно иначе. Ветеран группы специального назначения КГБ СССР "Вымпел" полковник запаса ФСБ Валерий Киселёв в беседе с "Первым русским" отметил, что эта видеозапись - лишнее доказательство правильности начала спецоперации России по денацификации и демилитаризации Украины. Нам уже известны все имена украинских боевиков, поэтому наказание радикалов неизбежно.
Будет свой Нюрнберг. Будет он проходить или в Одессе, или в Донецке, или в Москве. Где будут наказаны все преступники. Потому что они занимаются преступлениями,
- уверен Валерий Киселёв.
Он добавил, что вряд ли депутата Госдумы России услышат в МККК, если уж даже на слова президента России Владимира Путина не отреагировали.
Публицист Дмитрий Лысенков напомнил о многочисленных свидетельствах приёма украинскими нацистами запрещённых веществ. В местах их дислокации всё усыпано шприцами с наркотиками. В беседе с Царьградом Лысенков заявил, что нет смысла взывать к гуманизму людей с одурманенным рассудком.
У украинских нацистов искажены представления о мире, изменено состояние сознания. И, увы, это необратимо. По мнению публициста, взывать к Красному Кресту, к конвенциям, запрещающим пытки, к правительствам различных стран необходимо, но вряд ли от этого будет эффект. Нацистам плевать на международные документы, организации и чужое мнение.
Ситуацию изменит только скорейшая победа над украинским нацизмом, который сейчас просто у нас на глазах превращается в совершенно чудовищное порождение Третьего рейха, перерождаясь в четвёртый рейх. К сожалению, мы наблюдаем вот эту страшную картину, где всё человеческое... Все человеческие начала растоптаны, любые правила морали и чести просто не существуют,
- заключил собеседник Царьграда.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


35
Источник
Похожие новости
28 марта 2022, 22:25
На Украине прокомментировали "отравление" Абрамовича: "Это всё конспирологические теории" - Подоляк
29 марта 2022, 00:10
Байден назвал условие вмешательства США в конфликт на Украине. Готовится провокация?
28 марта 2022, 22:25
Армения сделала Азербайджану предложение о мире: Немедленно начать переговоры
29 марта 2022, 00:10
Байден отрёкся от своих слов о Путине: Это было выражением личного возмущения
29 марта 2022, 00:10
Милонов: Зеленский взял украинцев в заложники
29 марта 2022, 00:10
Турцию оставят ни с чем? Президент Сербии предложил новое место переговоров между Россией и Украиной
Новости партнеров
 
Выбор дня
29 марта 2022, 00:10
Байден назвал условие вмешательства США в конфликт на Украине. Готовится провокация?
29 марта 2022, 00:45
Шухер на грядке: Россия продолжает нещадно давить неонацистских овощей
29 марта 2022, 00:10
Байден отрёкся от своих слов о Путине: Это было выражением личного возмущения
29 марта 2022, 00:10
Милонов: Зеленский взял украинцев в заложники
29 марта 2022, 00:10
Турцию оставят ни с чем? Президент Сербии предложил новое место переговоров между Рос...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 марта 2022, 02:40
Байден абсолютно прав. Русские просят: "Теперь не спугните!"
23 марта 2022, 15:15
В Москве начались консультации, посвящённые будущему украинской территории
25 марта 2022, 03:25
Да это признание! США разрешили сделки в Крыму и Донбассе
26 марта 2022, 23:10
Что происходит в Изюме?
22 марта 2022, 12:25
На карте Украины могут появиться новые государства: Перезагрузка началась
24 марта 2022, 14:00
Провал ЦБ обернулся громкой отставкой: Набиуллина молчит - объясняться пришлось Лаврову
28 марта 2022, 09:00
"Это военное преступление": Жестокости бандеровцев изумился даже Bild
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.