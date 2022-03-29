"Перерождаясь в четвёртый рейх": Красному Кресту указали на зверства неонацистов

Русский политик указал Международному комитету Красного Креста (МККК) на зверства неонацистов. На Западе вообще считают, что всё в порядке. В России негодуют, получая всё новые и новые доказательства, как Украина "перерождается в четвёртый рейх".

Депутат Олег Нилов обратился к президенту МККК Петеру Мауреру и рассказал, как украинские нацисты издеваются над военнопленными, снимая всё это на видео. Подобные действия ВСУ и нацбатальонов являются грубым нарушением Женевской конвенции об обращении с военнопленными, напомнил русский политик и привёл некоторые положения из этого международного документа.

Кроме того, Нилов призвал Красный Крест отреагировать на происходящее в Мариуполе, где разразилась гуманитарная катастрофа. На данный момент видимых результатов оказания МККК помощи мирным гражданам Мариуполя нет.

Взгляд с Запада

Британский журналист Майк Грэм прокомментировал видео пыток, на кадрах которого нацисты стреляют в военнопленных и потом со звериной жестокостью добивают их. Как и многие представители Запада, ничего из ряда вон выходящего он не увидел.

Грэм на своей странице в Twitter признался: даже не понял, что происходит в ролике.

"Но если бы я был на Украине и боролся с Россией, я бы, наверное, сделал то же самое. В чём проблема? Это зона кровопролитной войны", - написал он.

Иное мнение

Здравомыслящие люди видят ситуацию совершенно иначе. Ветеран группы специального назначения КГБ СССР "Вымпел" полковник запаса ФСБ Валерий Киселёв в беседе с "Первым русским" отметил, что эта видеозапись - лишнее доказательство правильности начала спецоперации России по денацификации и демилитаризации Украины. Нам уже известны все имена украинских боевиков, поэтому наказание радикалов неизбежно.

Будет свой Нюрнберг. Будет он проходить или в Одессе, или в Донецке, или в Москве. Где будут наказаны все преступники. Потому что они занимаются преступлениями,

- уверен Валерий Киселёв.

Он добавил, что вряд ли депутата Госдумы России услышат в МККК, если уж даже на слова президента России Владимира Путина не отреагировали.

Публицист Дмитрий Лысенков напомнил о многочисленных свидетельствах приёма украинскими нацистами запрещённых веществ. В местах их дислокации всё усыпано шприцами с наркотиками. В беседе с Царьградом Лысенков заявил, что нет смысла взывать к гуманизму людей с одурманенным рассудком.

У украинских нацистов искажены представления о мире, изменено состояние сознания. И, увы, это необратимо. По мнению публициста, взывать к Красному Кресту, к конвенциям, запрещающим пытки, к правительствам различных стран необходимо, но вряд ли от этого будет эффект. Нацистам плевать на международные документы, организации и чужое мнение.

Ситуацию изменит только скорейшая победа над украинским нацизмом, который сейчас просто у нас на глазах превращается в совершенно чудовищное порождение Третьего рейха, перерождаясь в четвёртый рейх. К сожалению, мы наблюдаем вот эту страшную картину, где всё человеческое... Все человеческие начала растоптаны, любые правила морали и чести просто не существуют,

- заключил собеседник Царьграда.