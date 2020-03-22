Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Вернемся в Крым и будем бить русских так, что бы они прятались в страхе - Чийгоз
"Описавшиеся мальчики" вместо генералов: Видео о русских С-400 разозли...
"Советский" деликатес спасет от заражения COVID-19
Ситуация с коронавирусом на Украине выходит из-под контроля
Главная / В мире

"Перепроверяйте!": Шарий обвинил Минобороны в сокрытии смертей от коронавируса, а потом оправдался

22 марта 2020, 20:35  •  91 • В мире
Министерство обороны Украины занимается распространением ложной информации, а именно скрывает случаи смерти от коронавируса. Такое заявление сделал журналист и блогер Анатолий Шарий. Позднее он удалил первоначальное сообщение и попытался оправдаться перед подписчиками.
В своём Telegram-канале Анатолий Шарий написал, что на Украине умер больной COVID-19 военный пенсионер. Якобы Генштаб в курсе этого, но в средства массовой информации факт не сообщался.
"Начали прятать статистику", - сделал вывод журналист и предположил, что "скоро по ТВ будут бодро рапортовать о первых излечившихся".
Речь идёт о заражённом в Житомире, у которого от COVID-19 умерла супруга. Мужчина, по данным Шария, работал водителем автобуса, перевозившего людей в Австрию.
Скриншот: Telegram/@ASupersharij
Несколькими часами позднее пост исчез. Вместо него появилось сообщение совершенно иного содержания - о том, что военный пенсионер был госпитализирован два дня назад и уже выздоровел. Шарий отметил, что эту информацию распространило Министерство обороны Украины.
"Считаю недопустимым распространение непроверенной информации. Проверяйте всё сто раз. Перепроверяйте даже проверенные источники, когда речь идёт о коронавирусе", - попросил журналист.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



91
Источник
Похожие новости
22 марта 2020, 08:35
"Печи крематория работают круглые сутки": Десятки гробов вывезли ночью из Бергамо
22 марта 2020, 08:30
«Регламентировать голоса оппозиции»: в бундестаге заявили о попытках дискредитировать политиков «как управляемых РФ»
22 марта 2020, 14:35
Уловка Эрдогана сработала? В НАТО задумались над помощью Турции в Идлибе - SMM Syria
22 марта 2020, 00:30
Балканское расширение: Северная Македония стала 30-м членом НАТО
22 марта 2020, 16:35
"Секта стала очагом распространения коронавируса": Прихожан здесь "лечили" солёной водой
22 марта 2020, 18:35
"Без новых трусов проживут": Советник украинского министра предложил тотальный карантин
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 марта 2020, 01:35
"Описавшиеся мальчики" вместо генералов: Видео о русских С-400 разозлило Баранца
19 марта 2020, 20:35
Политолог: Харьков ведут к отделению от Украины
21 марта 2020, 22:35
"Русский медведь долго терпел. А теперь нанес удар по американской нефти" (Обзор ИноСми)
16 марта 2020, 06:35
Украинский пропагандист: Мы станем первой страной, победившей русских
19 марта 2020, 01:35
"Он перешагнул границу": Участник конфликта с Ковтуном объяснил "вечное изгнание" украинского "эксперта"
17 марта 2020, 07:35
В правительстве Мишустина ответили на провокационные заявления Лукашенко
21 марта 2020, 14:29
Приближается настоящая буря. Короновирус продемонстрирует колоссальный всплеск классовой борьбы по всему миру
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.