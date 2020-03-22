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"Перепроверяйте!": Шарий обвинил Минобороны в сокрытии смертей от коронавируса, а потом оправдался
22 марта 2020, 20:35 • 91 • В мире
Министерство обороны Украины занимается распространением ложной информации, а именно скрывает случаи смерти от коронавируса. Такое заявление сделал журналист и блогер Анатолий Шарий. Позднее он удалил первоначальное сообщение и попытался оправдаться перед подписчиками.
В своём Telegram-канале Анатолий Шарий написал, что на Украине умер больной COVID-19 военный пенсионер. Якобы Генштаб в курсе этого, но в средства массовой информации факт не сообщался.
"Начали прятать статистику", - сделал вывод журналист и предположил, что "скоро по ТВ будут бодро рапортовать о первых излечившихся".
Речь идёт о заражённом в Житомире, у которого от COVID-19 умерла супруга. Мужчина, по данным Шария, работал водителем автобуса, перевозившего людей в Австрию.
Скриншот: Telegram/@ASupersharij
Несколькими часами позднее пост исчез. Вместо него появилось сообщение совершенно иного содержания - о том, что военный пенсионер был госпитализирован два дня назад и уже выздоровел. Шарий отметил, что эту информацию распространило Министерство обороны Украины.
"Считаю недопустимым распространение непроверенной информации. Проверяйте всё сто раз. Перепроверяйте даже проверенные источники, когда речь идёт о коронавирусе", - попросил журналист.
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