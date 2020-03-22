"Перепроверяйте!": Шарий обвинил Минобороны в сокрытии смертей от коронавируса, а потом оправдался

В своём Telegram-канале Анатолий Шарий написал, что на Украине умер больной COVID-19 военный пенсионер. Якобы Генштаб в курсе этого, но в средства массовой информации факт не сообщался.

"Начали прятать статистику", - сделал вывод журналист и предположил, что "скоро по ТВ будут бодро рапортовать о первых излечившихся".

Речь идёт о заражённом в Житомире, у которого от COVID-19 умерла супруга. Мужчина, по данным Шария, работал водителем автобуса, перевозившего людей в Австрию.

Скриншот: Telegram/@ASupersharij

Несколькими часами позднее пост исчез. Вместо него появилось сообщение совершенно иного содержания - о том, что военный пенсионер был госпитализирован два дня назад и уже выздоровел. Шарий отметил, что эту информацию распространило Министерство обороны Украины.

"Считаю недопустимым распространение непроверенной информации. Проверяйте всё сто раз. Перепроверяйте даже проверенные источники, когда речь идёт о коронавирусе", - попросил журналист.