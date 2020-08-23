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"Перепропагандонили всех": Реаниматолог разоблачил враньё про "особенного" омского пациента
23 августа 2020, 10:40 • 52 • Политика
Заведующий отделением анестезиологии-реанимации №1 НМХЦ им. Н. И. Пирогова Борис Теплых разоблачил враньё про "особенного" омского пациента - блогера Алексея Навального. "Перепропагандонили всех", - рассказал он о сторонниках блогера.
Теплых рассказал о том, что на самом деле среди толпы якобы переживающих за блогера по-настоящему за Навального волновались только его семья и врачи. Причём, несмотря на то, что семья выбрала тактику максимального привлечения внимания, что, в принципе, для людей в политике нормально, с врачами родные Навального были максимально корректны и внимательны.
"Однако в то же время их окружение разыгрывало информационную вакханалию, не разделяя врачей и администраторов. Это те люди, которые жалуются на госпропаганду, тут они перепропагандонили всех", - отметил он.
В качестве примера Теплых привёл крики "соболезнующих" о том, что якобы врачи не говорят диагноз. Реаниматолог объяснил, что медикам необходимо было в сжатые сроки отработать все возможные в данной ситуации диагнозы, чтобы не промахнуться и поставить верный пациенту.
"У врачей нет диагноза - ага, нет, но все версии, которые отрабатываются, рассказывали семье. Комы неясного генеза - целая панель, требующая исключений одного за другим, что и происходит, о чём честно говорится, и проч. проч. Транслируется же всё наоборот", - написал он на своей странице в Facebook.
Стоит отдельно отметить, что до сих пор команда "соболезнующих" Навальному так и не сказала обычное человеческое спасибо медикам омской больницы, которые спасли блогера. Вместо слов благодарности только крики о непрофессионализме, о лжи и призывы "бить по рукам". Разведя грязь и негатив, поклоники Навального спокойно удалились каждый по своим домам, а врачи омской больницы продолжили делать то, что они они умеют лучше всего, - спасать человеческие жизни.
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