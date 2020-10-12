"Перепадёт от "хозяев": Политолог предсказал, как иск Шрёдера к Bild ударит по Навальному

Главный редактор немецкого издания World Economy, политолог и публицист Александр Сосновский прокомментировал скандал вокруг заявления блогера Алексея Навального о том, что бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер якобы получал "тайные платежи" от российских властей.

По мнению Сосновского, Шрёдер решил разом поставить всех на место, подав иск не против лично Алексея Навального, а против издания Bild, в котором была опубликована соответствующая статья.

Политолог обратил внимание, что Навальный даже не упоминается в иске Шрёдера, что примечательно.

"То, что позволено Юпитеру, не позволено быку. Чтобы Шрёдер марал свои руки о какого-то Навального? Нет, он будет засуживать концерн Springer. А Навальному уже перепадёт от его "хозяев", - предсказал Сосновский в эфире "Соловьёв Live".

Ранее Герхард Шрёдер заявил, что подаст в суд на газету Bild и выпускающий её издательский дом Axel Springer из-за публикации изданием интервью с блогером Алексеем Навальным.