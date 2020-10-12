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"Перепадёт от "хозяев": Политолог предсказал, как иск Шрёдера к Bild ударит по Навальному

12 октября 2020, 13:20  •  270 • Политика
Политолог и журналист Александр Сосновский объяснил, почему бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер "не стал марать руки" об Алексея Навального, а подал иск сразу против издания Bild. По мнению эксперта, теперь российскому блогеру "перепадёт от "хозяев".
Главный редактор немецкого издания World Economy, политолог и публицист Александр Сосновский прокомментировал скандал вокруг заявления блогера Алексея Навального о том, что бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер якобы получал "тайные платежи" от российских властей.
По мнению Сосновского, Шрёдер решил разом поставить всех на место, подав иск не против лично Алексея Навального, а против издания Bild, в котором была опубликована соответствующая статья.
Политолог обратил внимание, что Навальный даже не упоминается в иске Шрёдера, что примечательно.
"То, что позволено Юпитеру, не позволено быку. Чтобы Шрёдер марал свои руки о какого-то Навального? Нет, он будет засуживать концерн Springer. А Навальному уже перепадёт от его "хозяев", - предсказал Сосновский в эфире "Соловьёв Live".
Ранее Герхард Шрёдер заявил, что подаст в суд на газету Bild и выпускающий её издательский дом Axel Springer из-за публикации изданием интервью с блогером Алексеем Навальным.

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