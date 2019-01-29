Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Русская Мекка. Я объявляю вам войну! (Алексей Процко)
Станкевич об отношениях РФ и США: "Пора укреплять границы!" Вечер с Со...
"Свои из санкций исключены": Лавров наглядно показал, как США цинично ...
Сербский патриарх сравнил церковный кризис на Украине с бомбой
Главная / Политика

"Переотмечал": Порошенко увидел "вечный крестовый поход" России против Украины

29 января 2019, 18:39  •  105 • Политика
Глава Украины Петр Порошенко насчитал вечный "крестовый поход" России против Украины, отмечая годовщину боя под Крутами. "Переотмечал", - шутят пользователи Сети, намекая на проблемы Порошенко с алкоголем.
Президент Украины Петр Порошенко утверждает, что Москва находится в "бесконечном крестовом походе" против Киева. Соответствующее заявление было опубликовано украинским лидером в Facebook по случаю годовщины боя под Крутами.
"Станция Круты – только одна из многочисленных битв в вечном "крестовом походе" России против Украины", - гласит запись на странице Порошенко.
Стоит отметить, что это уже не первый раз, когда украинский президент "накручивает" года "войне" между Россией и Украиной. Вначале утверждалось, что Киев ведет войну с Москвой со времен образования СССР, потом мысль украинских политиков шагнула ещё дальше, и исчисление войны началось со времен Российской империи, а затем и вовсе с даты создания города Москвы. Теперь же война и вовсе шагнула за предел "бесконечности".
Также стоит отметить, что "крестовые походы" - это "изобретение" католической Европы. Славяне и православные никакими "крестовыми походами" никогда не занимались в отличие от "мирных и цивилизованных" европейцев.
"Переотмечал", - шутят пользователи Сети, намекая на проблемы Порошенко с алкоголем.
Бой под Крутами, по случаю которого Порошенко вспомнил про "бесконечный крестовый поход", произошел 29 января 1918 года на северо-востоке от Киева, на железнодорожной станции у поселка Круты. Красногвардейцы вступили в бой со студентами и школьниками, защищавшими подступы к столице Украинской Народной Республики под руководством пары десятков офицеров, сообщает "Утро.ру".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


105
Источник
Похожие новости
29 января 2019, 12:09
"Кличко лишил Порошенко своей поддержки": В Сети придумали причину австрийской госпитализации мэра Киева
29 января 2019, 02:24
Вашингтон блокировкой счетов хочет лишить Мадуро армии - СМИ
29 января 2019, 05:39
Россия должна продолжать переговоры с Японией и не идти на поводу в вопросе передачи территорий - эксперт
Загрузка...
28 января 2019, 19:54
На Украине требуют "закрыть глаза" России на президентские выборы
28 января 2019, 23:09
"Почему я должен что-то менять?": Толкнувший Скабееву депутат Рады не воспринял предупреждение Кадырова
29 января 2019, 02:24
"Встреча с дьяволом": Мадуро готов к переговорам с Трампом
Загрузка...
Новости партнеров
 

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 января 2019, 21:39
Пиджак в труселях и рваные носки: конфузы идут по пятам за Порошенко
24 января 2019, 14:24
США вымрут, останется Россия: Панические прогнозы американских СМИ повергли страну в ужас
24 января 2019, 14:24
"Не становитесь пешками в чужой шахматной игре": Венесуэльской "марионетке США" из России дали по рукам
25 января 2019, 23:39
После слов Кадырова депутат Рады извинился за нападение на Скабееву в ПАСЕ
22 января 2019, 20:55
Военкор Коц назвал ключевые слова Путина на встрече с Абэ по Курильским островам
22 января 2019, 21:39
Бомбардировщик погубили снежный заряд и горбатая взлетка
23 января 2019, 18:54
Комитет Госдумы заявил о "позорном случае" с Еленой Бойко. Полный текст обращения
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.