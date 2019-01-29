"Переотмечал": Порошенко увидел "вечный крестовый поход" России против Украины

Глава Украины Петр Порошенко насчитал вечный "крестовый поход" России против Украины, отмечая годовщину боя под Крутами. "Переотмечал", - шутят пользователи Сети, намекая на проблемы Порошенко с алкоголем.

Президент Украины Петр Порошенко утверждает, что Москва находится в "бесконечном крестовом походе" против Киева. Соответствующее заявление было опубликовано украинским лидером в Facebook по случаю годовщины боя под Крутами.

"Станция Круты – только одна из многочисленных битв в вечном "крестовом походе" России против Украины", - гласит запись на странице Порошенко.

Стоит отметить, что это уже не первый раз, когда украинский президент "накручивает" года "войне" между Россией и Украиной. Вначале утверждалось, что Киев ведет войну с Москвой со времен образования СССР, потом мысль украинских политиков шагнула ещё дальше, и исчисление войны началось со времен Российской империи, а затем и вовсе с даты создания города Москвы. Теперь же война и вовсе шагнула за предел "бесконечности".

Также стоит отметить, что "крестовые походы" - это "изобретение" католической Европы. Славяне и православные никакими "крестовыми походами" никогда не занимались в отличие от "мирных и цивилизованных" европейцев.

"Переотмечал", - шутят пользователи Сети, намекая на проблемы Порошенко с алкоголем.

Бой под Крутами, по случаю которого Порошенко вспомнил про "бесконечный крестовый поход", произошел 29 января 1918 года на северо-востоке от Киева, на железнодорожной станции у поселка Круты. Красногвардейцы вступили в бой со студентами и школьниками, защищавшими подступы к столице Украинской Народной Республики под руководством пары десятков офицеров, сообщает "Утро.ру".