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"Переноса выборов в Госдуму не будет": Жириновский рассказал, когда состоится голосование

15 сентября 2020, 22:25  •  60 • Политика
Жириновский заявил, что переноса выборов в Госдуму не будет. Лидеры фракций намерены обратиться с соответствующей просьбой к президенту России. Лидер ЛДПР уточнил, что Путин поддерживает эту инициативу.
Глава партии ЛДПР Владимир Жириновский объявил, что выборы в Госдуму переноситься не будут. Они состоятся в назначенный срок - в сентябре 2021 года. Заявление прозвучало в интервью политика телеканалу "Дождь".
Владимир Жириновский уточнил, что лидеры думских фракций собираются обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой не переносить выборы. Глава ЛДПР подчеркнул, что глава государства поддерживает данную инициативу.
Переноса выборов в Госдуму не будет - они пройдут в сентябре 2021 года, - сказал Жириновский.
Напомним, что ранее глава ЦИК России Элла Памфилова сообщила, что общее число политических партий, которые смогут в 2021 году поучаствовать в выборах в Госдуму без сбора необходимого числа подписей, выросло до 16.

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