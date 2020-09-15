"Переноса выборов в Госдуму не будет": Жириновский рассказал, когда состоится голосование

Глава партии ЛДПР Владимир Жириновский объявил, что выборы в Госдуму переноситься не будут. Они состоятся в назначенный срок - в сентябре 2021 года. Заявление прозвучало в интервью политика телеканалу "Дождь".

Владимир Жириновский уточнил, что лидеры думских фракций собираются обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой не переносить выборы. Глава ЛДПР подчеркнул, что глава государства поддерживает данную инициативу.

Переноса выборов в Госдуму не будет - они пройдут в сентябре 2021 года, - сказал Жириновский.

Напомним, что ранее глава ЦИК России Элла Памфилова сообщила, что общее число политических партий, которые смогут в 2021 году поучаствовать в выборах в Госдуму без сбора необходимого числа подписей, выросло до 16.