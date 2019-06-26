В Киеве отменили решение о переименовании проспектов в Киеве в честь националистов Степана Бандеры и Романа Шухевича. Об этом на странице в соцсети сообщил депутат Киевсовета Юрий Сиротюк. Несогласные с решением намерены подать апелляцию и добиться, чтобы имена укронацистов оставались на улицах города...

Принятый вердикт суда, действительно, показался неожиданным, если принимать во внимание риторику прошлых лет киевских властей.

"Неожиданно! Суд в Киеве отменил присвоение двум проспектам имен Бандеры и Шухевича", - пишет главный редактор журнала "Национальная оборона" и директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко.

Фото: Twitter/Игорь Коротченко

Публицист, политолог Армен Гаспарян тоже не удержался от комментария по теме.

"Перемога привычно обернулась зрадой. Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского городского совета о переименовании двух проспектов (Московского и генерала Ватутина) в честь Бандеры и Шухевича", - написал Гаспарян, добавив, "доброе утро".

Отметим, переименование улиц именами перешедших на сторону нацистов в годы Великой Отечественной войны киевская хунта ранее считала своей победой. Теперь мы наблбюдаем обратный процесс.

Фото: Twitter/Армен Гаспарян