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"Перемога привычно обернулась зрадой". Стыдливое переименование улиц в Киеве оценили политологи
26 июня 2019, 10:09 • 43 • Политика
Суд в Киеве отменил присвоение двум проспектам имен Бандеры и Шухевича. Подобные решения уже назвали стыдливыми, а "перемога привычно обернулась зрадой".
В Киеве отменили решение о переименовании проспектов в Киеве в честь националистов Степана Бандеры и Романа Шухевича. Об этом на странице в соцсети сообщил депутат Киевсовета Юрий Сиротюк. Несогласные с решением намерены подать апелляцию и добиться, чтобы имена укронацистов оставались на улицах города...
Принятый вердикт суда, действительно, показался неожиданным, если принимать во внимание риторику прошлых лет киевских властей.
"Неожиданно! Суд в Киеве отменил присвоение двум проспектам имен Бандеры и Шухевича", - пишет главный редактор журнала "Национальная оборона" и директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко.
Фото: Twitter/Игорь Коротченко
Публицист, политолог Армен Гаспарян тоже не удержался от комментария по теме.
"Перемога привычно обернулась зрадой. Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского городского совета о переименовании двух проспектов (Московского и генерала Ватутина) в честь Бандеры и Шухевича", - написал Гаспарян, добавив, "доброе утро".
Отметим, переименование улиц именами перешедших на сторону нацистов в годы Великой Отечественной войны киевская хунта ранее считала своей победой. Теперь мы наблбюдаем обратный процесс.
Фото: Twitter/Армен Гаспарян
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