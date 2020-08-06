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"Перемирие наступит, когда вы все сдохнете": Зеленского в Донбассе вернули в реальность
06 августа 2020, 18:00 • 76 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Донбасс и выступил там с громкими заявлениями о перемирии. Его сразу же вернули в реальность фразой его же военнослужащих: "Перемирие наступит, когда вы все сдохнете".
Речь идёт о поездке Зеленского на оккупированную ВСУ территорию Донецкой Народной Республики. Приехав в Донбасс, он заявил о том, что украинская сторона сейчас делает всё, чтобы режим перемирия не нарушался.
"Мы боремся за то, чтобы этот режим не нарушался", - сказал он, отметив, что "возможно всё - это жизнь".
По словам Зеленского, если бы всё зависело только от украинской стороны, "уверен, это был бы сейчас принципиальный режим тишины".
"И мы бы перешли к следующим шагам, следующим этапам окончания войны", - добавил он.
В ответ на его речь Зеленскому напомнили о принципиальной позиции украинских боевиков, которые однозначно высказались о перемирии под Донецком. В захваченном ВСУ поселке Пески украинскими военными был вывешен плакат со следующей фразой:
"Перемирие наступит, когда вы все ... (неценз. – Ред.) сдохнете".
"Простите, а какая сторона вывешивает флаг со свастикой и надписью?!" - поинтересовались авторы Telegram-канала "Зрада чи Перемога".
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