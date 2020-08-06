"Перемирие наступит, когда вы все сдохнете": Зеленского в Донбассе вернули в реальность

Речь идёт о поездке Зеленского на оккупированную ВСУ территорию Донецкой Народной Республики. Приехав в Донбасс, он заявил о том, что украинская сторона сейчас делает всё, чтобы режим перемирия не нарушался.

"Мы боремся за то, чтобы этот режим не нарушался", - сказал он, отметив, что "возможно всё - это жизнь".

По словам Зеленского, если бы всё зависело только от украинской стороны, "уверен, это был бы сейчас принципиальный режим тишины".

"И мы бы перешли к следующим шагам, следующим этапам окончания войны", - добавил он.

В ответ на его речь Зеленскому напомнили о принципиальной позиции украинских боевиков, которые однозначно высказались о перемирии под Донецком. В захваченном ВСУ поселке Пески украинскими военными был вывешен плакат со следующей фразой:

"Перемирие наступит, когда вы все ... (неценз. – Ред.) сдохнете".

"Простите, а какая сторона вывешивает флаг со свастикой и надписью?!" - поинтересовались авторы Telegram-канала "Зрада чи Перемога".