"Перекрыл путь для вмешательства США": Асад оценил договор президентов России и Турции по Сирии

Подписанный в Сочи 22 октября российско-турецкий меморандум остановил экспансию Турции и перекрыл путь для вмешательства США. Об этом заявил президент Сирии Башар Асад в интервью национальным спутниковым телеканалам Alikhbaria и Suria.

Речь идёт о документе, подписанном по итогам 6-часовых переговоров президента России Владимира Путина и главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Согласно договору, турецкие войска прекращают военную операцию на северо-востоке Сирии, а российская и сирийская военная полиция берёт регион под свой контроль.

"Россия чётко придерживается принципа сохранения суверенитета Сирии и её территориальной целостности", - подчеркнул Асад в своей речи.

Сирийский лидер добавил, что его армия вошла в северо-восточные провинции, находившиеся под контролем курдов и США, не только для их обороны от Турции, но и для восстановления над ними контроля со стороны Дамаска. Асад отметил, что вскоре на этих территориях должны возобновить работу правительственные учреждения.