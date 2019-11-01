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"Перекрыл путь для вмешательства США": Асад оценил договор президентов России и Турции по Сирии

01 ноября 2019, 12:39  •  35 • Политика
Президент Сирии Башар Асад заявил, что соглашение в Сочи сдержало Турцию и преградило путь вмешательству США. "Россия чётко придерживается принципа сохранения суверенитета Сирии и её территориальной целостности", - отметил он.
Подписанный в Сочи 22 октября российско-турецкий меморандум остановил экспансию Турции и перекрыл путь для вмешательства США. Об этом заявил президент Сирии Башар Асад в интервью национальным спутниковым телеканалам Alikhbaria и Suria.
Речь идёт о документе, подписанном по итогам 6-часовых переговоров президента России Владимира Путина и главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Согласно договору, турецкие войска прекращают военную операцию на северо-востоке Сирии, а российская и сирийская военная полиция берёт регион под свой контроль.
"Россия чётко придерживается принципа сохранения суверенитета Сирии и её территориальной целостности", - подчеркнул Асад в своей речи.
Сирийский лидер добавил, что его армия вошла в северо-восточные провинции, находившиеся под контролем курдов и США, не только для их обороны от Турции, но и для восстановления над ними контроля со стороны Дамаска. Асад отметил, что вскоре на этих территориях должны возобновить работу правительственные учреждения.
"Курды, проживающие в этих районах, в большинстве своём настроены патриотически, и мы сможем с ними снова воссоединиться", - сказал президент Сирии.

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