"Перекроют пролив - сделаем два": Ветеран ФСБ рассказал о действиях России в случае конфликта с Турцией

Так Михайлов прокомментировал обострение ситуации в Идлибе, где накануне в результате авиаудара по боевикам погибло 33 военных Турции.

Генерал указал, что турки преследуют свои цели и доверять им нельзя. При этом в Сирии они "попали под раздачу", и теперь действия Анкары могут быть непредсказуемыми.

Кроме того, сообщения некоторых турецких СМИ о том, что могут быть закрыты для России проливы Босфор и Дарданеллы, ветеран ФСБ счёл сомнительными, так как Анкара не имеет на это международного права.

"Им уже говорили, что если они закроют один, мы им два сделаем на их территории", - цитирует его портал Sntat.ru.

При этом генерал выразил уверенность, что Турция будет просчитывать последствия и не пойдёт на обострение, так как эскалация в отношении российских войск чревата адекватным ответом.

Не пойдёт на обострение ситуации и НАТО, так что угроза третьей мировой маловероятна, уверен Михайлов.

"НАТО не заинтересована в том, чтобы по ней наносились наши удары", - добавил он.

Вместе с тем генерал-майор подчеркнул, что Россия "долго дружила" с Турцией и страны связаны общими проектами, в том числе по газу.

Ранее эксперт Вячеслав Матузов указал, что к третьей мировой войне ни Запад, ни Эрдоган не готовы.