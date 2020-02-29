|
"Перекроют пролив - сделаем два": Ветеран ФСБ рассказал о действиях России в случае конфликта с Турцией
29 февраля 2020, 12:24 • 109 • В мире
Ветеран ФСБ, председатель Центрального исполкома организации "Офицеры России" генерал-майор Александр Михайлов рассказал о действиях России в случае конфликта с Турцией. По его словам, если Анкара перекроет пролив Босфор - мы сделаем два на их территории.
Так Михайлов прокомментировал обострение ситуации в Идлибе, где накануне в результате авиаудара по боевикам погибло 33 военных Турции.
Генерал указал, что турки преследуют свои цели и доверять им нельзя. При этом в Сирии они "попали под раздачу", и теперь действия Анкары могут быть непредсказуемыми.
Кроме того, сообщения некоторых турецких СМИ о том, что могут быть закрыты для России проливы Босфор и Дарданеллы, ветеран ФСБ счёл сомнительными, так как Анкара не имеет на это международного права.
"Им уже говорили, что если они закроют один, мы им два сделаем на их территории", - цитирует его портал Sntat.ru.
При этом генерал выразил уверенность, что Турция будет просчитывать последствия и не пойдёт на обострение, так как эскалация в отношении российских войск чревата адекватным ответом.
Не пойдёт на обострение ситуации и НАТО, так что угроза третьей мировой маловероятна, уверен Михайлов.
"НАТО не заинтересована в том, чтобы по ней наносились наши удары", - добавил он.
Вместе с тем генерал-майор подчеркнул, что Россия "долго дружила" с Турцией и страны связаны общими проектами, в том числе по газу.
Ранее эксперт Вячеслав Матузов указал, что к третьей мировой войне ни Запад, ни Эрдоган не готовы.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
109
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
23 февраля 2020, 19:54
|
26 февраля 2020, 03:09
|
29 февраля 2020, 02:39
|
23 февраля 2020, 19:39
|
23 февраля 2020, 06:54
|
27 февраля 2020, 14:54
|
22 февраля 2020, 11:09