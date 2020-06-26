"Перехвачены близ Аляски": NORAD похвастал отпугиванием двух русских Ил-38

В США сообщили, что перехватили российские самолёты возле Аляски. По сообщению командования аэрокосмической обороны Северной Америки, инцидент произошёл минувшей ночью. По данным американской стороны, наши два борта были выявлены системами ПВО, и на перехват Ил-38 были направлены истребители F-22.

В NORAD подчёркивают, что уже в пятый раз американские пилоты на этом направлении "демонстрируют свою готовность и способность защищать родину".

Примечательно, что наши Ил-38 находились не в воздушном пространстве США, а в международном.

NORAD F-22s, supported by @US_TRANSCOM KC-135 Stratotanker, intercepted two Russian IL-38 maritime patrol aircraft entering the Alaskan Air Defense Identification Zone last night. — North American Aerospace Defense Command (@NORADCommand) June 25, 2020

При этом, уверяют в Командовании аэрокосмической обороны Северной Америки, их истребителям при поддержке самолётов-заправщиков KC-135 удалось осуществить "перехват" двух русских бортов.

Как напоминает РИА Новости, российские и американские стратегические бомбардировщики регулярно совершают полёты у границ США и РФ, не заходя в воздушное пространство друг друга. В свою очередь, истребители двух стран совершают так называемые "перехваты" бомбардировщиков. Как правило, такие полёты проходят без происшествий и являются стандартной практикой для США и России.