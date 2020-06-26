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"Перехвачены близ Аляски": NORAD похвастал отпугиванием двух русских Ил-38
26 июня 2020, 14:00 • 92 • В мире
Командование США сообщило о "перехвате" российских Ил-38 в районе Аляски. Примечательно, что полёты наших противолодочных самолётов, по данным NORAD, производились в международном воздушном пространстве.
В США сообщили, что перехватили российские самолёты возле Аляски. По сообщению командования аэрокосмической обороны Северной Америки, инцидент произошёл минувшей ночью. По данным американской стороны, наши два борта были выявлены системами ПВО, и на перехват Ил-38 были направлены истребители F-22.
В NORAD подчёркивают, что уже в пятый раз американские пилоты на этом направлении "демонстрируют свою готовность и способность защищать родину".
Примечательно, что наши Ил-38 находились не в воздушном пространстве США, а в международном.
При этом, уверяют в Командовании аэрокосмической обороны Северной Америки, их истребителям при поддержке самолётов-заправщиков KC-135 удалось осуществить "перехват" двух русских бортов.
Как напоминает РИА Новости, российские и американские стратегические бомбардировщики регулярно совершают полёты у границ США и РФ, не заходя в воздушное пространство друг друга. В свою очередь, истребители двух стран совершают так называемые "перехваты" бомбардировщиков. Как правило, такие полёты проходят без происшествий и являются стандартной практикой для США и России.
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