"Перехвачены близ Аляски": NORAD похвастал отпугиванием двух русских Ил-38

В США сообщили, что перехватили российские самолёты возле Аляски. По сообщению командования аэрокосмической обороны Северной Америки, инцидент произошёл минувшей ночью. По данным американской стороны, наши два борта были выявлены системами ПВО, и на перехват Ил-38 были направлены истребители F-22.

В NORAD подчёркивают, что уже в пятый раз американские пилоты на этом направлении "демонстрируют свою готовность и способность защищать родину".

Примечательно, что наши Ил-38 находились не в воздушном пространстве США, а в международном.

NORAD F-22s, supported by @US_TRANSCOM KC-135 Stratotanker, intercepted two Russian IL-38 maritime patrol aircraft entering the Alaskan Air Defense Identification Zone last night.